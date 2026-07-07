La Eurocámara da luz verde al proceso que puede acabar con veto al partido europeo de AfD

Por 414 votos a favor, 224 en contra y dieciocho abstenciones, la Eurocámara aprobó que la Autoridad para los Partidos Políticos Europeos y las Fundaciones Políticas Europeas (APPF) avance con su investigación sobre si ESN cumple con los valores requeridos para ser un partido comunitario, relativos al respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de derecho y los derechos humanos, incluidos los de las minorías.

La APPF elaboró un informe de 300 páginas con capturas de pantalla y mensajes en redes sociales de personas vinculadas al partido con contenido antisemita, anti-LGTBIQ+ y antimigrantes, así como evidencias de que uno de sus miembros coopera abiertamente con el partido del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Alternativa por Alemania es el principal partido de ESN, que nació tras las elecciones europeas de 2024 y acoge también a otras formaciones, como Renacimiento (Bulgaria), República (Eslovaquia), Reconquista (Francia), el Movimiento Nuestra Patria (Hungría) o la Coalición para la Renovación de la República (Polonia), entre otras.

El Partido Popular Europeo, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, los liberales de Renovar Europa, los Verdes y la Izquierda se posicionaron a favor de la apertura de esta investigación, a la que se han opuesto los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), los Patriotas por Europa y la propia ESN.

"Es un ejercicio de responsabilidad y transparencia neutra en la que el Parlamento Europeo le dice a la APPF que hagan su trabajo si consideran que existen esas evidencias", dijo la presidenta del grupo socialdemócrata, Iratxe García, en rueda de prensa.

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También el jefe de filas de los populares europeos, Manfred Weber, tildó el voto de "una decisión bastante técnica" para "dar a la autoridad la posibilidad de hacer su trabajo". "No valoramos el contenido", insistió.

Tras el voto de este martes, la APPF pedirá a ESN que presente observaciones y le dará un mes para introducir medidas que corrijan el incumplimiento detectado. Posteriormente, un comité independiente dentro de la autoridad producirá una opinión en un plazo de dos meses que la APPF usaría para tomar una decisión.

Si esta decisión fuese positiva, el Parlamento o el Consejo aún podrían plantear objeciones en un plazo de tres meses.

En el caso de que se verificase el incumplimiento de los valores europeos y se retirase al partido ESN del registro comunitario, la entidad podría continuar su actividad política sujeta a la legislación de cada país, pero no recibir financiación comunitaria. En 2026 le corresponden unos dos millones de euros de fondos europeos, según Politico.

Este procedimiento tampoco afectaría, en cualquier caso, al grupo parlamentario ESN en la Eurocámara, que funciona de manera independiente al partido.