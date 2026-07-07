La OCDE anima a Japón a abrazar la IA contra la escasez de mano de obra

"Para Japón, la OCDE ve la IA más como una oportunidad y una herramienta para hacer frente a las presiones demográficas, para impulsar la productividad y para transformar empleos que como una amenaza de desempleo masivo", aseguró František Ružička, secretario general adjunto del organismo, en una rueda de prensa.

El responsable dijo que los jóvenes que utilicen herramientas de IA pueden ser más productivos, y animó particularmente a las pequeñas y medianas empresas a aumentar su uso, lo que a su vez podría impulsar el mercado laboral japonés.

Durante la sesión, en la que un panel de la OCDE explicó su último informe anual sobre la situación del mercado laboral en los países del grupo, el responsable de Empleo e Ingresos del organismo, Stéphane Carcillo, avisó de que la falta de habilidades y trabajadores son problemas especialmente acuciantes para las pequeñas y medianas empresas japonesas.

"En lugar de reemplazar a trabajadores, en este momento la IA probablemente jugará un papel importante para hacer frente a las carencias" de estas compañías, aseguró el experto.

En su informe, el grupo destacó la fortaleza del mercado laboral japonés y la incorporación de cada vez más mujeres, aunque avisó de que los salarios aún no se han recuperado del 'shock' por la pandemia del coronavirus.