La ONU celebra avances en los ODS, pero el progreso es "insuficiente y desigual"

Según el informe anual sobre los ODS, publicado este martes, la ayuda oficial al desarrollo (AOD) cayó un 23,1 % en 2025, el mayor descenso registrado, hasta situarse en niveles similares a los de hace una década.

El documento enfatiza que la combinación de conflictos, tensiones geopolíticas, crisis climática, elevado endeudamiento y menor financiación internacional está "ralentizando" la ejecución de los ODS, especialmente en los países de ingresos bajos y medios, "donde persisten mayores dificultades para movilizar recursos", con el riesgo de "erosionar los avances logrados en la última década".

También advierte que el cambio climático continúa agravando la inseguridad alimentaria, los desplazamientos y las pérdidas económicas, especialmente en los países más vulnerables, mientras que "la reducción de la pobreza avanza a un ritmo demasiado lento" para cumplir los objetivos fijados para 2030.

El texto incide en un "deterioro preocupante" en el ámbito económico y de financiación del desarrollo que afecta sobre todo a organismos multilaterales. Además, la inversión extranjera directa continúa concentrándose en economías desarrolladas y emergentes, "dejando rezagados a los países más pobres".

El documento advierte también que el endeudamiento global ha alcanzado niveles récord, con 8,9 billones de dólares de deuda externa, lo que limita el margen fiscal de muchos países en desarrollo para invertir en salud, educación o transición ecológica.

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Asimismo, se subraya que en 2026 se ha producido un "avance significativo" en materias como la ambiental, destacando la entrada en vigor del Acuerdo sobre Biodiversidad en Áreas Más Allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), tras dos décadas de negociaciones, que "marca un hito al establecer reglas comunes para la protección de dos tercios del océano global", incluyendo la creación de áreas marinas protegidas en alta mar y evaluaciones obligatorias de impacto ambiental.

Además, la protección marina alcanzó el 10,01 % de la superficie oceánica mundial, aunque el informe advierte que este progreso es "insuficiente frente al objetivo del 30 % fijado para 2030".

La cobertura en aguas internacionales sigue siendo muy baja, en torno al 1,66 %, lo que evidencia una de las principales brechas del sistema actual de conservación.

Por otra parte, el informe constata avances sociales en temas como la conectividad digital: casi tres cuartas partes de la población mundial ya conectada a internet en 2025, frente al 40 % en 2015.

Sin embargo, persisten brechas significativas, ya que "solo un 34 % de la población en los países menos adelantados tiene acceso a internet", y "la brecha de género sigue siendo evidente".

En materia de paz, justicia e instituciones, el informe destaca una reducción global de la tasa de homicidios y de las muertes civiles en conflictos en 2025, aunque los niveles de violencia siguen siendo altos en regiones como América Latina y el Caribe y África subsahariana.

También subraya que la corrupción, la debilidad institucional y la falta de acceso efectivo a la justicia "continúan afectando de forma desproporcionada a los países de menores ingresos".

América Latina aparece de forma recurrente en el informe como una región de contrastes, puesto que registra avances en conectividad, gobernanza ambiental y creación de áreas protegidas, pero sigue presentando algunos de los niveles más altos de violencia homicida del mundo y presiones persistentes sobre sus ecosistemas terrestres y marinos.

Según el informe, los ODS han impulsado una transformación significativa en políticas, marcos legales e instituciones a nivel global, pero el ritmo de implementación "no es suficiente para cumplir los objetivos en el plazo previsto".

"Sin un impulso decisivo para escalar rápidamente lo que funciona, la promesa de los ODS corre el riesgo de quedar fuera de alcance", advierte el documento, que también insiste en la necesidad de "reforzar la financiación, reducir las desigualdades y acelerar la aplicación efectiva de los compromisos ya adoptados".