La Policía española detiene, en colaboración con el FBI, a un pirata informático prorruso

Según confirmaron a EFE fuentes de la investigación, el arrestado, detenido el pasado marzo en Palencia (norte de España), está acusado de los delitos de pertenencia y colaboración con organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo y daños informáticos.

Los denominados grupos 'hacktivistas' combinan el uso de técnicas de piratería informática con objetivos políticos o ideológicos. En este caso, según la Policía Nacional española, los grupos con los que el detenido podría estar relacionado están considerados responsables de múltiples ataques contra infraestructuras críticas en Estados Unidos y Europa.

La investigación se inició el pasado agosto gracias a la información facilitada por la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).

El FBI alertó a la policía española sobre la supuesta implicación del ahora detenido en labores de apoyo logístico a un 'hacker' ucraniano prorruso, ubicado en Ucrania y vinculado a un grupo de piratería informática para facilitar su huida hacia Rusia a través de Polonia y Bielorrusia.

Además, los investigadores han podido confirmar que el detenido mantenía contacto con integrantes de distintos grupos criminales mediante aplicaciones de mensajería cifrada, coordinando actuaciones y prestando apoyo a sus actividades.

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Durante el registro del domicilio del detenido en Palencia, los agentes intervinieron diversos equipos informáticos y dispositivos de almacenamiento de criptomonedas, además de bloquear una cartera de criptodivisas en la que presuntamente se ingresaban beneficios obtenidos por la comercialización de información derivada de su actividad delictiva.

La investigación, concluida en los últimos días, ha sido desarrollada conjuntamente por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, el FBI y la Brigada Provincial de Información de Palencia, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número 1 y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Se mantienen abierta la investigación para determinar el alcance de la actividad desarrollada por el detenido y esclarecer los motivos de su presencia en Palencia y la naturaleza de sus vínculos con el entramado prorruso.