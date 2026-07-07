La producción brasileña de vehículos en el semestre es la mayor en los últimos siete años

"No habíamos alcanzado una producción de ese nivel desde la pandemia de la covid, es decir en los últimos siete años", afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea), Igor Calvet, en una rueda de prensa.

El aumento fue impulsado principalmente por la fabricación de automóviles particulares y comerciales ligeros, cuya producción subió un 10,2 % en el semestre, hasta 1,3 millones de unidades, según los datos de la patronal.

Ello debido a que la producción de autobuses tan solo creció un 3,2 %, hasta 16.241 unidades en el mismo período, mientras que la de camiones se redujo en un 14,4 %, hasta 56.798 unidades.

El buen resultado obligó a la Anfavea a mejorar sus proyecciones para la producción brasileña de vehículos este año, ahora previstas en 2,8 millones de unidades, lo que equivale a un aumento del 5,8 % frente a 2025.

De confirmarse esa proyección, la producción de 2026 estará próxima a la de 2019 (2,95 millones de unidades), antes de la pandemia, pero aún lejos del récord de 2013 (3,74 millones), antes de que Brasil sufriera con la recesión de 2014 y 2015.

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"Es una buena y una mala noticia al mismo tiempo. Buena porque mejoramos nuestra proyección y ahora esperamos un crecimiento del 5,8 %, pero mala porque, por primera vez, la fabricación no acompañará a las ventas, que crecerán 12,1 %. Y eso es consecuencia del fuerte aumento de las importaciones, principalmente de las procedentes de China", afirmó el dirigente.

En cuanto a las ventas de automóviles, la patronal informó que crecieron un 18,5 % en el primer semestre, hasta 1,42 millones de unidades.

Según Anfavea, el fuerte aumento fue impulsado por el salto del 114,8 % en el número de automóviles eléctricos comercializados, tanto importados como nacionales, hasta 245.000 unidades en los primeros seis meses del año.

La Anfavea también elevó su proyección para las ventas y ahora espera un aumento del 12,1 % este año, hasta 3,014 millones de unidades.

"Por primera vez nuestras ventas superarán los 3 millones de unidades en un año desde 2019", festejó Calvet.

De cumplirse la previsión, la venta de vehículos nuevos en Brasil en 2026 será la mayor para un año desde 2014 (3,5 millones de unidades), aunque aún por debajo del récord de 2012 (3,8 millones).

En contraste con el fuerte aumento de la producción y de las ventas, las exportaciones brasileñas de vehículos se redujeron en un 21,2 %, hasta 216.623 unidades en el semestre.

En valores, las exportaciones del primer semestre le dejaron al país 5.411 millones de dólares, con una caída del 23,4 % en la comparación con los seis primeros meses del año pasado.

Calvet atribuyó la caída de las exportaciones principalmente a "la disminución del ímpetu del mercado argentino", el principal destino de los vehículos brasileños y hacia donde los embarques se redujeron en un 35,4 %, hasta 106.00 unidades en el semestre.

La participación de los vehículos brasileños en las importaciones argentinas cayó desde el 82 % en el primer semestre del año pasado hasta el 56 % en los seis primeros meses de este año.

La patronal proyecta para este año una caída de las exportaciones del 12,8 %, hasta 462.000 unidades.

Anfavea advirtió igualmente que, al mismo tiempo que las exportaciones cayeron, las importaciones subieron un 22,8 %, hasta 281.000 unidades en semestre (280.600), la mitad de las cuales procedentes de China (140.800).

Las importaciones procedentes de Argentina se redujeron en un 16 %, hasta 86.400 unidades, y las de México aumentaron un 33,9 %, hasta 20.100 unidades.