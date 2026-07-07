Las remesas a Guatemala crecen un 7 % en el primer semestre de 2026

Según el Banco de Guatemala (central), entre enero y junio de este año los migrantes enviaron al país centroamericano 12.978,5 millones de dólares en remesas.

Solo en junio, los migrantes guatemaltecos, especialmente los radicados en Estados Unidos, enviaron 2.325,5 millones de dólares, un 4,78 % más que el mismo mes de 2025.

De acuerdo con cifras oficiales, más de tres millones de guatemaltecos están radicados en Estados Unidos, la mayoría de ellos en condición irregular.

Las autoridades monetarias estiman que el crecimiento del envío de remesas para el cierre de 2026 estará en torno al 5 %, lo que serían unos 26.806,7 millones de dólares aproximados.

Los migrantes envían remesas a 1,7 millones de hogares guatemaltecos, lo cual tiene un impacto directo en la economía de siete millones de personas, en su mayoría en regiones pobres del país.

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Del monto total que envían los migrantes, el 60 % se destina al consumo, el 30 % a la construcción o mejora de viviendas y el 10 % restante a inversiones sociales, de acuerdo con estimaciones del banco central.

El año pasado las remesas alcanzaron una cifra récord de 25.530,2 millones de dólares, muy superior a los 21.510,2 millones de 2024.