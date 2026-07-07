Lauren Bennett, cantante de "Party Rock Anthem" y miembro de G.R.L., fallece a los 37 años

Su fallecimiento fue anunciado por sus compañeras de G.R.L., grupo musical creado en 2013, mediante un comunicado conjunto publicado en Instagram.

"Tenemos el corazón roto y no podemos expresar con palabras lo mucho que significaba para nosotras", escribió el grupo, integrado por Natasha Slayton, Emmalyn Estrada y Paula van Oppen.

"Siempre atesoraremos el amor, las risas y los innumerables recuerdos que nos regaló. Su hermoso espíritu tocó muchas vidas, y la extrañaremos profundamente y la amaremos por siempre", agregan las que fueron sus compañeras, que firman la nota como "Tus chicas (GRLs) Em, Tash, y P.

No se ha revelado la causa de la muerte de la cantante británica, que comenzó su carrera musical como miembro de Paradiso Girls, grupo formado por Robin Antin, fundadora de las Pussycat Dolls, recuerda Variety.

El quinteto causó sensación en 2009 con el lanzamiento de su sencillo debut "Patron Tequila", junto a Eve y Lil' Jon, que alcanzó el puesto número 3 en la lista Billboard Dance Club Songs, pero se disolvió un año después.

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Bennett se unió al grupo G.R.L., que colaboró ​​en el éxito de Pitbull de 2014, “Wild Wild Love”, y lanzó su EP debut homónimo ese mismo año. De ese álbum surgió el sencillo "Ugly Heart”, que alcanzó el top 20 en el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y otros países, según Variety.

Bennett nació en Meopham, Kent, Inglaterra, y participó en algunos concursos musicales, donde llegó a la final en el popular “X Factor” y, tras ello, pasó a ser parte del nuevo grupo "Paradiso Girls" y se mudó a Los Ángeles a los 17 años.

Tras la disolución del grupo, Bennett formó parte de una nueva agrupación musical que Antin había reunido para reemplazar a las integrantes que habían dejado Pussycat Dolls.

Este grupo, que pasó a llamarse G.R.L., lanzó su sencillo debut "Vacation" en la banda sonora de "Los Pitufos 2", seguido de una aparición en "Wild Wild Love" de Pitbull. Posteriormente, lanzaron "Ugly Heart", su sencillo más exitoso hasta la fecha, junto con su EP homónimo.

G.R.L. se disolvió en 2014 tras el fallecimiento de la integrante Simone Battle, pero se reformó como trío con Bennett en 2016. El grupo continuó de gira a lo largo de los años y, en 2021, confirmó el lanzamiento de nueva música, agrega las revista especializa.