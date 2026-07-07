Le Pen llega al tribunal a escuchar la sentencia que determinará si es candidata en 2027

Le Pen ha llegado al tribunal a las 13.13 horas (11.13 GMT), donde le esperaban decenas de cámaras, vestida de blanco y sin hacer declaraciones a la prensa.

Sí que se expresó Wallerand de Saint-Just, ex tesorero del partido, condenado en primera instancia a tres años de prisión, uno de ellos de cumplimiento obligatorio, por complicidad en la malversación de fondos públicos, quien aseguró que Le Pen enfrenta la sentencia "valiente" y con "estoicismo", como el resto.

En el juicio de apelación se sientan trece acusados: Marine Le Pen, otras once personas físicas y el partido Agrupación Nacional (RN), como persona jurídica. Se trata de aproximadamente la mitad de los veinticinco condenados en primera instancia, ya que solo ellos recurrieron la sentencia.

La lectura de la sentencia podría prolongarse incluso varias horas si los jueces detallan la motivación de su dictamen por el caso conocido como el de los asistentes parlamentarios de la Eurocámara.

El Tribunal de Apelación de París la juzgó en enero y febrero pasados, después de que tras el juicio en primera instancia celebrado entre septiembre y noviembre de 2024 hubiera sido declarada culpable por malversación de fondos por haber utilizado el dinero que el Parlamento Europeo le daba a su partido para los asistentes parlamentarios de sus eurodiputados para pagar a empleados que en realidad trabajaban para la formación.

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El Tribunal Correccional de París la condenó el 31 de marzo de 2025 a cuatro años de cárcel, de los cuales dos de ellos firmes que podría cumplir con una pulsera eléctrónica, una multa de 100.000 euros y, sobre todo, una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años con aplicación inmediata.

En el proceso en apelación, la Fiscalía pidió que se mantuviera la declaración de culpabilidad para Le Pen (57 años) y los cinco años de inhabilitación, además de los cuatro años de prisión -pero en este caso tres de ellos exentos de cumplimiento, de forma que se reduciría a uno el periodo que tendría que llevar brazalete electrónico- y los 100.000 euros de multa.

La absolución, que en principio aparece como muy poco probable, le abriría las puertas de par en par para repetir por cuarta vez en las elecciones presidenciales que se celebrarán, como siempre a dos vueltas, el 18 de abril y el 2 de mayo del año próximo.

Por el contrario, si se confirmara la pena de la primera instancia con una inhabilitación durante cinco años, eso haría totalmente imposible esa candidatura con lo cual le sustituiría como pretendiente a la jefatura del Estado su delfín y actual presidente del RN, Jordan Bardella, también favorito en las encuestas.

Si los jueces anuncian una reducción o una modificación de esa inhabilitación, y más en concreto si el periodo fijado es de dos años o menos, técnicamente Le Pen podría concurrir de nuevo en la carrera por el Elíseo ya que la pena concluiría a finales de marzo de 2027, a unas pocas semanas de la convocatoria a las urnas.