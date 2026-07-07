Los medios en España no prestan la debida atención a la India, opinan los corresponsales

Convocados por Casa Asia en Madrid, tres periodistas españoles con amplia experiencia en la cobertura de la actualidad india participaron este martes en un animado debate sobre "El reto de contar India", en el que reconocieron la importancia y el atractivo de este enorme país, pero también las dificultades que han encontrado para explicarlo a la audiencia española.

Jordi Joan Baños, actual corresponsal del diario La Vanguardia en Asia y destinado en Nueva Delhi durante una década (2006-2016); Elisa Reche, excorresponsal del diario Público en India y Sudeste Asiático, y actual directora de elDiario.es en la Región de Murcia; y Paloma Almoguera, directora editorial de la Agencia EFE para la región de Asia-Pacífico, con sede en Bangkok, coincidieron en que es incuestionable la importancia de la India pero su conocimiento en España es insuficiente.

“Existe un déficit de atención”, reconoció Baños. “Siempre digo que India es el país más interesante del mundo, pero le cuesta acceder a las páginas de nuestros medios”. Una de las razones profundas, en su opinión, es que la apuesta política y económica de los recientes gobernantes indios “ha salido mal”.

La India actual, argumentó, “no es la esperanza blanca del capitalismo” que algunos predijeron y, de hecho, “tiene a la vuelta de la esquina un batacazo monumental” porque la inteligencia artificial va a destrozar el modelo de empleo indio basado en servicios como los centros de llamadas (call centers).

Por su parte, la directora de la mesa regional de EFE para el continente describió un panorama más alentador y pronosticó que “seguirán subiendo” en la lista de temas importantes que la Agencia difunde cada día a sus abonados las noticias relativas a la India, por ejemplo en asuntos económicos o tecnológicos, así como en lo relacionado con su papel en la región.

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“Hay cada vez más hueco para estas historias”, aseguró Almoguera. Lo fundamental para que tengan éxito es “contar la India desde el terreno”, como hace el equipo de periodistas de la Agencia basado en Nueva Delhi.

La directora de elDiario.es coincidió, asimismo, en que “está empezando a cambiar la narrativa” sobre la India, pero todavía sigue pesando en Occidente la vieja “visión orientalista”, heredera del pasado colonial, que impide, a su juicio, acercarse a este país tan distinto con mirada limpia.

El debate, moderado por el director de Comunicación de Casa Asia, Josep Casaus, se enmarca en la celebración del llamado "Año Dual España-India", una iniciativa de ambos gobiernos destinada a reforzar los vínculos bilaterales con motivo del 70 aniversario del establecimiento en 1956 de relaciones diplomáticas.

A lo largo de este año se están desarrollando numerosas actividades con el objetivo de impulsar el conocimiento mutuo y aprovechar oportunidades especialmente en los ámbitos de la cultura, el turismo y la inteligencia artificial.

La designación de 2026 como Año Dual fue acordada por el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante el viaje que este último realizó a la India en octubre de 2024.

Con más de 1.470 millones de habitantes, la India ha superado a China como el país más poblado del mundo y se está convirtiendo ya en la sexta economía mundial, con un PIB de 4,15 billones de dólares, según la proyección del Fondo Monetario Internacional para 2026.