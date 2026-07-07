Los partidos británicos se plantan y rechazan disputarle el escaño a Farage en comicios

El órgano rector del Partido Laborista, el Comité Ejecutivo Nacional, rechazó esta tarde disputar el escaño de la circunscripción de Clacton-On-Sea, argumentando que estas elecciones forzadas son un "circo" y que la investigación parlamentaria que enfrenta Farage sobre presuntas donaciones no declaradas "debe seguir su curso".

"Nigel Farage está envuelto en un escándalo de corrupción y está intentando desesperadamente cambiar de tema. Es patético y el Partido Laborista no va a tolerarlo", comentó un portavoz de la formación de izquierdas, actualmente al frente del Gobierno británico.

En el Partido Conservador, principal fuerza de la oposición, también dijeron que no concurrirán a las urnas de unas elecciones que, a su juicio, son "fraudulentas" y con el objetivo de "distraer" al electorado.

"Presentaremos un candidato en las verdaderas elecciones parciales, las que seguirán a la investigación de ética sobre las dudosas finanzas de Nigel Farage", comentó la líder de la formación 'tory', Kemi Badenoch.

El líder de los Liberaldemócratas -tercera fuerza-, Ed Davey, aseguró que el Gobierno británico debe "bloquear" la dimisión de Farage hasta que se concluyan las pesquisas parlamentarias: "Si una elección parcial se lleva a cabo, todos los partidos deberían apartarse. No podemos dar oxígeno a este proyecto de vanidad".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Farage, de 62 años, anunció este martes en una rueda de prensa su decisión de dimitir como parlamentario por la circunscripción de Clacton-On-Sea, a la que representa desde julio de 2024, con el objetivo de dejar en manos del electorado, y no de los medios de comunicación, su futuro político tras salir a la luz varios escándalos de financiación.

La prensa publicó el pasado domingo que Farage había recibido financiación del aristócrata George Cottrell, exconvicto en Estados Unidos, para apoyar parcialmente su campaña para las elecciones de 2024. Esta donación no se habría declarado ante el Parlamento, por lo que podría incurrir en una infracción de las normas de la Cámara.

Antes de conocerse el caso de Cottrell, Farage ya enfrentaba otra investigación parlamentaria tras no informar a la Cámara sobre un "regalo" de 5 millones de libras (5,8 millones de euros) de parte del magnate de las criptomonedas Christopher Harborne previo a ser elegido diputado.

"No he hecho nada malo. No he infringido la ley de ninguna forma. No he utilizado dinero público de mala manera", reiteró este martes el líder de Reform UK, que afirmó ser víctima -junto a su familia- de una campaña de acoso mediático desde hace años.

De celebrarse, las elecciones parciales de Clacton podrían ser como muy pronto un jueves de entre principios y mediados de agosto. De acuerdo con medios británicos, el coste de una cita electoral de este tipo puede superar las 200.000 libras (234.000 euros) y Reform UK ya se ha ofrecido a sufragarlo.