Macron: Nada frenará la aspiración de los sirios a una Siria "soberana, segura y plural"

"He conocido esta mañana Siria en toda su diversidad. He visto dignidad, coraje y determinación. Mi visita continúa", escribió el mandatario francés en sus redes sociales mientras proseguía su agenda oficial.

El Elíseo confirmó que Macron mantiene sin cambios el programa de su visita de dos días a la capital siria, pese a las explosiones registradas en las inmediaciones del hotel donde pasó la noche.

"El programa continúa", indicaron fuentes de la Presidencia francesa, que precisaron que, en el momento de las detonaciones, el jefe del Estado se encontraba en el Palacio Presidencial, donde mantenía una reunión con el presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, y las delegaciones de ambos países.

Macron realiza la primera visita de un jefe de Estado o de Gobierno de la Unión Europea a Siria desde la llegada al poder de la coalición islamista. Durante el encuentro con Al Sharaa, ambos dirigentes abordan la reactivación de la cooperación económica, la reconstrucción del país y cuestiones de seguridad.

Según la televisión estatal siria Al Ijbariya y la agencia oficial SANA, dos artefactos explosivos improvisados detonaron cerca del Ministerio de Turismo y del hotel Four Seasons. El Ministerio del Interior indicó que los explosivos habían sido detectados por las Fuerzas de Seguridad Interna durante operaciones sobre el terreno y que se abrió una investigación para identificar a los responsables.

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Las autoridades sirias informaron de que al menos 18 personas, entre ellas cuatro agentes de policía, resultaron heridas en las explosiones, sin que por el momento se haya reivindicado su autoría.

Los atentados se producen pocos días después de otro ataque con bomba en una cafetería frecuentada por abogados, que causó diez muertos y 21 heridos, coincidiendo con el inicio de los juicios contra altos cargos del derrocado régimen de Bachar al Asad, acusados de asesinatos y de la represión de las protestas de 2011 que desencadenaron la guerra civil siria.