Madrid rinde homenaje al pueblo venezolano con Edmundo González tras los terremotos

González, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, salió a saludar al público que esperaba bajo la lluvia en la Puerta del Sol, en pleno corazón de la capital española, que funcionó como punto de encuentro para la diáspora venezolana y los voluntarios de ERICAM, el equipo de intervención rápida de la Comunidad de Madrid que regresaba de Venezuela.

Entre banderas, aplausos y lágrimas, los asistentes recibieron a los miembros de ERICAM junto a sus perros de rescate, visiblemente emocionados por el reconocimiento, y tanto Ayuso como González les agradecieron personalmente su labor en el país caribeño.

"Estamos recibiendo a nuestro presidente electo Edmundo y agradeciéndole a la presidenta Ayuso, y aquí estamos homenajeando al grupo de rescate que acaba de regresar de Venezuela. Esto es un homenaje para ellos", explicó a EFE Carlos Manuel Moreno Terán, un venezolano residente en Madrid que asistió al acto.

Moreno destaca que los centros de acopio llevan diez días trabajando "sin descanso" para hacer llegar insumos a su país y recuerda que cuando se enteraron del doble terremoto, él y su familia estaban "muy frustrados", para después recalcar que pudo canalizar su frustración ayudando a sus "hermanos".

En este sentido, la propia Ayuso anunció la donación de un millón de euros por parte de su Gobierno regional en ayuda humanitaria para Venezuela, en un mensaje publicado en la red social X tras el acto.

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También Dani Terán, otro venezolano que quiso apoyar el homenaje, subrayó la importancia de Edmundo González para él y sus compatriotas: "Nos da ese abrazo de padre y de calor que necesitamos tanto en estos momentos", señaló antes de añadir: "Como María Corina lo habría querido hacer en La Guaira y en Caracas".

Terán se refirió así a las declaraciones de la premio nobel de la paz de que se habría obstaculizado su regreso a Venezuela.

El acto culminó con un momento musical y emotivo en el interior del edificio de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, donde tocó la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz Díez, formada por músicos venezolanos dirigida por Manuel Jurado, que en un principio iba hacerlo en la plaza pero, por razones meteorológicas, no pudo.

La orquesta interpretó prácticamente en privado para González la célebre canción 'Venezuela', conocida en el país por la interpretación de Luis Silva y compuesta por los españoles Pablo Herrero Ibarz y José Luis Armenteros Sánchez.

El líder opositor la escuchó emocionado y, después, se sumó Ayuso para escuchar la interpretación del himno venezolano, 'Gloria al Bravo Pueblo'.