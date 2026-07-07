Mamdani lanza canal de noticias de WhatsApp en español llamado 'El Chisme de Nueva York'

"Todos los neoyorquinos merecen saber lo que su ciudad hace por ellos en el idioma que hablan en casa”, expresó Mamdani en un comunicado.

A través de estas vías en WhatsApp e Instagram, la Alcaldía pretende compartir directamente con los neoyorquinos de habla hispana recursos sobre vivienda, inmigración, trabajo, salud, ayuda para familias o eventos de la ciudad, así como notas de voz de Mamdani, fotos y vídeos.

El canal de WhatsApp se llama "El Chisme Oficial de NYC" y 24 horas después de su creación cuenta con más de 1.300 seguidores. El canal ya está operativo con noticias como el traslado de la sede del equipo de fútbol femenino Gotham FC a Queens para el año 2028.

Cada miércoles, el canal de WhatsApp compartirá "el chisme de la semana", un mensaje que recopilará "todo lo que los neoyorquinos deben saber sobre la ciudad".

La cuenta de Instagram, bajo el nombre de "Ciudad de Nueva York" con el usuario @nycgob, ha enviado tres publicaciones anunciando "una nueva era". Anteriormente, contaba con unos 2.400 seguidores y publicaba contenido de forma esporádica.

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“La comunidad que habla español está en WhatsApp e Instagram todos los días. Ahí es donde debe estar la Alcaldía también. Nadie debería andar persiguiendo a una decena de agencias para encontrar lo que necesita", agregó el alcalde demócrata.