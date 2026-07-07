Marine Le Pen lanza su candidatura al Elíseo y un órdago a la justicia

"Sí, seré candidata a las elecciones presidenciales", declaró Le Pen durante el informativo de máxima audiencia de TF1, al que acudió acompañada por Jordan Bardella, presidente de su partido, Agrupación Nacional (RN), y su mano derecha.

La dirigente, de 57 años, afirmó que recurrirá ante el Tribunal Supremo para "agotar todas las vías legales" y defender su "inocencia". Ese recurso suspende la ejecución de la condena, por lo que, hasta que el alto tribunal se pronuncie, Le Pen podrá desarrollar su campaña sin el brazalete electrónico que había considerado incompatible con una candidatura presidencial.

"Había dicho que no haría campaña con el dispositivo electrónico puesto. Pero como tengo la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo y el recurso suspende los efectos de la sentencia, haré campaña sin el dispositivo", aseguró.

Le Pen aprovechó su intervención en televisión para confirmar. además, que si llega al Elíseo, Bardella será su primer ministro. "Nos complementamos", afirmó sobre su delfín, de 30 años, al que definió como parte de un "dúo fiable" y "ganador" para dirigir Francia.

Preguntada sobre el escenario de un nuevo revés judicial en el Tribunal Supremo, Le Pen respondió primero con un "veremos", antes de insistir en que serán los ciudadanos quienes tengan la última palabra: "Los franceses serán jueces".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Precisamente, el Tribunal de Apelación de París explicó hoy que la reducción de la pena de inhabilitación de Le Pen respecto a la dictada en primera instancia responde a un criterio de proporcionalidad y tiene en cuenta "la libertad de elección del votante", al considerar que esta constituye una condición esencial para la expresión democrática del sufragio.

El tribunal recordó en un comunicado que la inhabilitación no era una pena obligatoria cuando se cometieron los hechos y señaló que la sanción de 15 meses, que precisamente ha acabado de cumplir desde esa sentencia en primera instancia, dictada el 31 de marzo de 2025, es suficiente para reparar el daño causado a la probidad pública.

Mantenerla, añadió, habría vulnerado "el principio de libertad de candidatura".

La justicia confirmó la condena de Le Pen por malversación de fondos públicos europeos y la sentenció a tres años de prisión, pero solo uno de ellos de cumplimiento firme y bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica, además de una multa de 100.000 euros.

Al recurrir al Supremo, Le Pen no se desdice sobre su determinación de ir a la campaña electoral sin brazalete electrónico y devuelve la pelota a la justicia sobre esta cuestión.

En teoría, esto puede llevar tiempo, pero el procedimiento puede ser mucho más rápido si el tribunal decide priorizar este caso y dictaminar su fallo antes de que termine el año.

El Tribunal de Apelación de París confirmó la culpabilidad de los doce acusados que recurrieron la sentencia en el caso de los asistentes parlamentarios del entonces Frente Nacional, actual Agrupación Nacional (RN), por distintos delitos relacionados con la malversación de fondos públicos europeos.

Las penas fueron más livianas que en primera instancia.

Según el tribunal, se estableció un sistema organizado para que el Parlamento Europeo financiara los salarios de asistentes parlamentarios que, en realidad, trabajaban para el partido. La corte cifró en 2,8 millones de euros el perjuicio causado a la Eurocámara y condenó a los acusados a indemnizar esa cantidad.

La sentencia se pronunció mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, se encontraba en una visita oficial en Damasco, pero consultado en una rueda de prensa por el fallo, prefirió guardar silencio: "Lo que es saludable para la democracia es que el presidente de la República no comente las decisiones judiciales".

Los partidos de la izquierda, sin embargo, reaccionaron rápidamente para rechazar que pese a su condena en apelación, Marine Le Pen haga campaña para acceder al Elíseo, un movimiento que ya ha puesto en marcha.

"Por Francia, un Renacimiento. Únete a nosotros y apoya nuestra campaña presidencial", lazó Le Pen esta noche en sus redes sociales.