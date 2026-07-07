Merz defiende gasto en defensa de Alemania y apuesta por el "espíritu de Ankara" en cumbre

"Hemos logrado mucho" desde la cumbre de la OTAN en La Haya, donde se acordó aumentar el gasto en defensa e infraestructura relacionada hasta el 5 % del PIB en 2035, señaló Merz en el aeropuerto de Berlín antes de partir con destino a Ankara para participar en la cumbre de la OTAN.

"Alemania ha incrementado en 2026 su gasto en defensa hasta los 124.000 millones de euros. Desde 2022, año en que comenzó la guerra de Rusia contra Ucrania, hemos duplicado nuestros gastos en defensa", señaló Merz en respuesta a las críticas de Trump que había calificado de "ridículo" el gasto germano.

En concreto, el gasto en defensa asciende este año a 82.700 millones de euros, a los que se suman 40.400 millones de un fondo especial para las Fuerzas Armadas, en total 123.100 millones.

Alemania quiere alcanzar el 3,5 % del PIB en gasto en defensa ya en 2029, año en el que prevé invertir en el presupuesto otros 162.900 millones de euros.

Merz habló el pasado viernes con Trump para explicarle los pormenores del gasto en defensa del país, al considerar que el mandatario estadounidense había recurrido a cifras desfasadas.

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"No hacemos este enorme esfuerzo para complacer a nadie. Lo hacemos porque es necesario para nuestra defensa y para nuestra seguridad", enfatizó el canciller, quien sostuvo que "Rusia sigue siendo una amenaza seria".

"Cada día Moscú pone a prueba nuestra determinación mediante ciberataques, sabotajes, intentos de espionaje y campañas deliberadas de desinformación. Por eso es aún más importante que en Ankara enviemos una señal de fortaleza y unidad", recalcó.

Merz sostuvo que "Ankara podría marcar un punto de inflexión en este conflicto", porque "al Kremlin debería quedarle cada vez más claro que Rusia no logrará imponerse en esta guerra ni alcanzar sus objetivos bélicos".

Por iniciativa alemana se pretende alcanzar un acuerdo en la cumbre para proporcionar por parte de los aliados europeos a Ucrania 70.000 millones de euros tanto en 2026 como en 2027.

El político conservador espera, según dijo a modo de conclusión, que en Turquía se logre "despertar un 'espíritu de Ankara'".

"De esta cumbre debe surgir el mensaje de que estamos construyendo una OTAN más europea para que la OTAN pueda seguir siendo transatlántica", enfatizó Merz.

El canciller celebró además de nuevo que Canadá haya decidido la víspera adquirir hasta 12 submarinos germano-noruegos de la clase 212 CD, uno de los mayores, si no el mayor contrato de armamento en la historia de la República Federal de Alemania, con casi 31.000 millones euros, porque "no es únicamente una buena noticia desde el punto de vista económico, sino también para nuestra seguridad común".

"Con esta decisión, al inicio de la cumbre enviaremos una señal contundente a favor de la cooperación transatlántica y europea, porque se trata realmente de un proyecto estratégico que vincula a Canadá, Alemania y Noruega como socios durante décadas en el espacio del Atlántico Norte", destacó.