México afirma que no hay "preocupación" por traslado a EE.UU de producción de Toyota

"No hay mayores afectaciones y no hay preocupación por este tipo de movimientos. Se está hablando con Toyota para ver la planta en Tijuana, cómo va a haber un proceso en donde se van a ir trasladando a los Estados Unidos y nosotros buscamos siempre la mejor condición para los trabajadores", declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

La multinacional anunció el lunes una inversión de 3.600 millones de dólares para ampliar su planta de San Antonio, Texas, un proyecto que incluirá el traslado gradual de parte de la producción de la camioneta Tacoma desde el estado mexicano de Baja California.

Sobre esta decisión, Sheinbaum descartó que se produzca por la negativa de Washington de prorrogar el tratado comercial con México y Canadá (T-MEC) y dijo que la versión que les trasladó Toyota es que forma parte de su "revisión global".

"Nosotros (queremos) garantizar el empleo y seguir con las inversiones", sentenció.

La reacción de la gobernante se produce después de que la Secretaría de Economía de México explicara -en un comunicado- que la decisión de Toyota se materializará en un "proceso gradual" que concluirá en 2030.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Toyota continúa en análisis del futuro que tendrá la planta a partir de 2030", añadió la dependencia gubernamental.

Asimismo, subrayó que la empresa mantendrá la planta que tiene en el estado de Guanajuato (centro), instalación que "emplea a 2.800 personas de manera directa y que genera otros miles de empleos de manera indirecta en la región".

Por último, Economía informó que en los próximos días se va a anunciar una inversión de más de 500 millones de dólares en el país por parte de "otra empresa automotriz", sin precisar la entidad en cuestión.

El traslado de parte de su producción de Toyota a EE.UU ocurre en un contexto de incertidumbre comercial por las revisiones anuales del T-MEC, que expira en 2036, después de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara extender el acuerdo en sus "términos actuales".

El T-MEC sustituyó en 2020 al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y regula una de las regiones comerciales más importantes del mundo.