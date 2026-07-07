Nueve policías y 15 insurgentes mueren en un ataque a un puesto policial en Pakistán

"Nueve policías, incluidos dos jefes de comisaría, cayeron mártires en el ataque, y las fuerzas enviaron a 15 terroristas al infierno", declaró a EFE el portavoz del Gobierno de Baluchistán, Shahid Rind.

El ataque se produjo de madrugada contra un puesto policial en el remoto distrito de Ziarat, donde los asaltantes mantuvieron un intenso tiroteo con las fuerzas de seguridad, que desencadenó una operación de rastreo en la zona.

Rind afirmó en un comunicado que la operación contra los atacantes, a los que identificó como miembros de Fitna al Khawarij, ya había concluido.

Las autoridades paquistaníes emplean esa designación oficial, de fuerte carga religiosa, para referirse al proscrito Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), el principal grupo talibán paquistaní, ideológicamente afín a los talibanes afganos.

En un mensaje publicado en X, Rind aseguró que los atacantes "pagaron un alto precio por jugar con la paz de Baluchistán" y afirmó que el Estado está respondiendo "con toda su fuerza".

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Tras el ataque, habitantes de la zona bloquearon la carretera entre Quetta y Ziarat y organizaron una sentada de protesta contra el incidente, según informó el diario local Dawn. La protesta suspendió el tráfico en la principal vía entre Quetta y Zhob, donde numerosos vehículos, incluidos autobuses de pasajeros y camiones, quedaron varados a ambos lados de la carretera.

Baluchistán, fronteriza con Afganistán e Irán, es una provincia estratégica para Pakistán por sus reservas de gas natural, cobre y oro, así como por los proyectos vinculados al corredor económico China-Pakistán (CPEC), una de las principales inversiones regionales impulsadas por Pekín.

La provincia, la más extensa del país y una de las más pobres, es escenario desde hace décadas de una insurgencia separatista baluche contra el Estado paquistaní, al que acusa de explotar los recursos naturales de la región sin beneficiar a la población local.