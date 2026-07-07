Ocho muertos y un desaparecido por tormentas eléctricas en el centro de China

Las autoridades provinciales de gestión de emergencias, citadas por el medio estatal, señalaron que entre las 19:00 y las 23:00 hora local del lunes (11:00 y 15:00 GMT) las ciudades de Huangshi, Huanggang, Ezhou y Xianning se vieron afectadas por fuertes vientos, así como por tornados en algunas zonas.

Tres comunidades del distrito de Huangzhou, en la ciudad de Huanggang, resultaron especialmente afectadas, con hasta 275 heridos y 408 evacuados, según el centro local de coordinación de las labores de rescate, que continúan en marcha.

El episodio convectivo se suma a las fuertes lluvias que el tifón Maysak, el décimo de la temporada y el primero en tocar tierra este año en China, ha dejado desde el sábado en el sur del país, donde ha causado dos muertos y 55.000 afectados en la región de Guangxi.

Durante su paso, el tifón ha provocado la rotura de varios embalses, crecidas de ríos, anegamientos urbanos y cortes de electricidad, además de obligar a suspender vuelos, trenes y ferris en la provincia insular de Hainan y a activar respuestas marítimas en Cantón durante los últimos días.

China afronta desde mediados de mayo una sucesión de lluvias intensas en el centro y el sur del país, con víctimas, evacuaciones y alertas por desastres geológicos, a las que se suma ahora la fase activa de tifones en sus mares próximos.