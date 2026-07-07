ONG israelíes denuncian una expansión sin precedentes de Israel en Cisjordania

En el informe de las organizaciones Peace Now y Kerem Navot, que analiza la política israelí en Cisjordania entre 2023 y 2025, se exponen las acciones en el territorio palestino del Gobierno de Netanyahu, al que califica de "el más corrupto, racista y violento de todos sus predecesores".

"Entre 2023 y 2025 la política israelí en Cisjordania pasó de una expansión gradual a una aceleración institucionalizada", dice.

Durante ese tiempo, el Ejecutivo israelí transfirió amplias competencias de planificación, tierras e infraestructura -incluyendo la autorización de asentamientos israelíes en Cisjordania, considerados ilegales por el derecho internacional- al Ministerio de Finanzas, con el radical y colono Bezalel Smotrich al frente.

Bajo su mando, en Cisjordania los colonos israelíes establecieron entre 2023 y 2025 un total 185 nuevos principios de asentamientos, de ellos 130 de carácter agrícola, y solo en 2025 se apropiaron de 30.000 hectáreas de terrenos palestinos.

De hecho, según el informe actualmente los puestos agrícolas israelíes que ocupan Cisjordania controlan 107.000 hectáreas, un 18 % del total del territorio palestino.

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El Gobierno israelí, asegura, ha comenzado a desmantelar de facto el marco de los Acuerdos de Oslo de los años 90 del siglo pasado que distribuyen las competencias de Israel y la Autoridad Palestina en Cisjordania, quitando competencias a esta última en las zonas que teóricamente controla (A y B) y prohibiendo la construcción palestina en áreas designadas como "reservas naturales".

La violencia de los colonos, que ha alcanzado niveles sin precedentes en los últimos años ante la pasividad del Ejército israelí, así como la negación del acceso a pastos y agua, ha expulsado a 118 comunidades de pastores palestinos de sus casas desde 2023, dicen las ONG.

Además, en esos tres años Israel declaró 2.560 hectáreas como "tierras estatales", casi la mitad del total de todos los terrenos declarados de esa manera desde el inicio del proceso de Oslo.

En cuanto a los asentamientos de colonos, el Gobierno israelí impulsó en tres años planes para la construcción de 40.064 viviendas en ellos, más de la mitad de ellas -27.941- solo en 2025.

Además, se han pavimentado al menos 223 kilómetros de nuevas carreteras para colonos, muchas en tierras privadas, facilitando la toma de tierras y el bloqueo de acceso a los palestinos, dice el informe.

Las organizaciones identifican un patrón de "transformación sistemática" del régimen de control israelí en este periodo, con "una transferencia del poder a los colonos, un aumento de la financiación gubernamental, la autorización de principios de asentamientos, la expulsión de comunidades, la expropiación de tierras, la apertura de rutas de infraestructura y la profundización del control, incluso en zonas bajo jurisdicción de la Autoridad Palestina".

"En conjunto, estas medidas están creando una realidad de anexión de facto, al tiempo que desmantelan sistemáticamente el espacio palestino y la posibilidad de un futuro acuerdo político basado en la partición en dos Estados", concluyen.