Mundo
07 de julio de 2026 a la - 07:25

Países Bajos espera que cumbre de la OTAN logre resultados de "ambiciones históricas"

Imagen sin descripción

Ankara, 7 jul (EFE).- El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, espera que la cumbre de la OTAN que se celebra este martes y el miércoles en Ankara dé lugar a unos resultados de "ambiciones históricas", y considera que los acuerdos que se van a firmar ayudarán a construir una Europa con un "papel más sólido" dentro de la Alianza.

Por EFE

"El año pasado se acordó en La Haya que, como Europa, asumiremos mayor responsabilidad por nuestra propia defensa y seguridad. Este año convertimos esas ambiciones históricas en resultados concretos", dijo este martes a través de las redes sociales.

En ese contexto, opinó que Países Bajos es un "buen ejemplo" porque está invirtiendo "considerablemente más en material de defensa y personal", a la vez que apostando por "las técnicas más avanzadas".

Durante esta cumbre, adelantó, Países Bajos firmará "varios acuerdos con países y empresas para fortalecer la capacidad de defensa europea".

De esa manera, añadió Jetten, se construye "una Europa más sólida dentro de la OTAN con una distribución equitativa de las tareas. Y fortalecemos nuestra alianza con todos los 32 Estados miembros más que nunca".