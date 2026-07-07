Petro entra en el último mes de su mandato enfrentado con su sucesor, al que no reconoce

"Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda, el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel", escribió Petro en uno de los muchos mensajes diarios que publica en su cuenta de X.

La actitud del mandatario de no reconocer la legitimidad de su sucesor, que asumirá el poder el 7 de agosto, coincide con una creciente tensión institucional que este martes derivó en la suspensión de las mesas del proceso de transición entre el Gobierno saliente y la futura Administración.

Petro afirmó que su Gobierno "solo se ajustará a la ley en la entrega del gobierno" y sostuvo que el verdadero proceso de transición "es con el pueblo", en una nueva muestra de la distancia política que mantiene con quien lo sucederá en el cargo.

En esa línea, el mandatario, de 66 años, convocó a sus seguidores a participar en una movilización el próximo 20 de julio, Día de la Independencia y de la instalación del nuevo Congreso, cuando pronunciará su último discurso ante el Legislativo.

"El 20 de julio, día de movilización general para gritar independencia y la permanencia de las reformas sociales (...) No lo haremos el 6 ni el 7 de agosto, es fecha trágica", escribió X.

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El mandatario, primer presidente de izquierda del país, aseguró este martes que, a pesar de su negativa a reconocer el triunfo de De la Espriella, entregará el poder el 6 de agosto a la medianoche, horas antes de que su sucesor llegue a la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

"El proceso de entrega del Gobierno continúa (...) el Gobierno termina el seis de agosto a las 12 de la noche, porque ese fue el mandato del pueblo", escribió Petro en la red social X, donde añadió que no se aferrará al poder porque es "un demócrata" que respeta la Constitución.

Insistió, sin embargo, en que su partido, el Pacto Histórico, presentará una demanda de nulidad de las elecciones y reiteró sus críticas al presidente electo y a su equipo de transición, luego de que este martes las partes suspendieran los contactos para el traspaso del poder en decisiones tomadas por separado.

"Me piden cosas que serían inconstitucionales como permanecer en el poder sabiendo que los que vienen no ganaron las elecciones. No lo haré porque el mandato popular que se me otorgó tiene un final", escribió Petro.

Frente a esa postura, De la Espriella acusó a Petro de estar orquestando un "golpe de Estado", por lo que pidió a las Fuerzas Militares mantener el orden constitucional.

De la Espriella dijo en un mensaje en redes sociales que Petro y Cepeda "iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado".

"Le pido como presidente electo a las fuerzas armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento de proteger la Constitución y la democracia, y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario", agregó De la Espriella, quien también pidió a la comunidad internacional mantenerse vigilante del proceso de transición del poder.

El mandatario saliente no ha tenido ninguna participación en la transición con el futuro Gobierno, tarea que delegó en su ministro de Hacienda, Germán Ávila, y ha preferido dedicar sus últimas semanas en el cargo a mostrar los logros de su gestión.

A cuatro semanas de dejar el poder, Petro ha concentrado buena parte de sus intervenciones públicas en defender el balance de su mandato de cuatro años y en varias publicaciones en X aseguró que recibió "un pueblo lleno de hambre" y que entregará el país "comiendo bien, bailando muy bien y jugando bien fútbol y sin trampas", al destacar los programas sociales de su Gobierno.