Presidente de Zimbabue promulga reforma constitucional que extiende su mandato hasta 2030

La reforma, integrada formalmente a la Constitución tras su publicación en el Boletín Oficial, también faculta al Parlamento —donde el oficialismo ostenta una amplia mayoría— a prorrogar por dos años el mandato de los legisladores de ambas cámaras, lo que cancela las elecciones generales previstas para 2028.

El Ejecutivo aprobó el proyecto el pasado febrero, respaldado en una resolución adoptada en octubre de 2025 por el gobernante partido Unión Nacional Africana de Zimbabue - Frente Patriótico (ZANU-PF).

La iniciativa se tramitó tras un periodo de 90 días de audiencias públicas y recepción de comentarios por escrito.

La medida desató protestas de la oposición y de sectores del propio oficialismo, como el veterano de la guerra de independencia Blessed Geza, quien falleció en febrero pasado.

Las manifestaciones de marzo se saldaron con 95 arrestados a la espera de juicio tras choques con la policía, que respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua.

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La Asamblea Nacional (Cámara Baja) ratificó las modificaciones técnicas y de procedimiento previamente introducidas por el Senado con una amplia mayoría de 226 votos a favor y 41 en contra antes de enviarse a Mnangagwa para su promulgación.

A raíz de estos cambios, el actual jefe de Estado, de 83 años, completará en agosto de 2030 el último mandato que le permite la Carta Magna. Mnangagwa asumió el poder tras los comicios de 2018 y fue reelegido en 2023, en un proceso electoral cuyos resultados fueron impugnados por la oposición por presuntas irregularidades.