Presidente interino de Perú insiste en sustento jurídico para otorgar libertad a Castillo

El mandatario, que dejará el cargo el próximo 28 de julio cuando asuma la presidenta electa Keiko Fujimori, declaró en una entrevista con Radio Exitosa que "si bien es cierto (el indulto o gracia presidencial) es una facultad presidencial, tengo que tener un sustento jurídico constitucional".

Añadió que, en virtud de ello, esperará "a ver lo que pide o no pide el expresidente de la República".

Por otro lado, Balcázar comentó que, si la presidenta electa, Keiko Fujimori, se encuentra con que tiene que tratar el eventual indulto a Castillo, "tendrá que tratarlo y sopesarlo".

"¿Qué problema tendría, finalmente, para gobernar Keiko Fujimori con Castillo indultado? Ningún problema", sostuvo el mandatario saliente.

Balcázar expresó sus dudas de que Fujimori pueda indultar a Castillo, aunque remarcó que "tiene que tender los puentes con la oposición para efectos de poder gobernar este país".

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Asimismo, Balcázar dijo que, en una reciente reunión con el excandidato presidencial Roberto Sánchez, que postuló en nombre de Castillo y prometió su excarcelación, este deslizó que se "reclamaba en la calle" la liberación del exgobernante.

El gobernante indicó a Sánchez, y otros partidarios de izquierda, que no se ha presentado ninguna reclamación, pese a que la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia había considerado improcedentes los pedidos de indultos presentados a favor de Castillo.

El jefe de Estado añadió que existe un indulto de carácter constitucional, pero no se cumplen los requisitos porque no existe una sentencia consentida, dado que la condena de 11 años y cuatro meses dictada contra Castillo, el año pasado, por el fallido intento de golpe de Estado en 2022, ha sido apelada por su defensa.

Precisamente, el ministro de Justicia, Luis Jiménez, informó que el pasado 25 de junio ingresó "una solicitud de gracia presidencial que está siendo revisada por los especialistas de la Comisión de Gracias Presidenciales" y que "seguramente, muy pronto, ya tendrá una respuesta del ministerio".

La nueva solicitud presentada por el abogado Tomás Soldevilla, en representación de Castillo, solicita que el Poder Ejecutivo aplique la atribución prevista en el artículo 118, inciso 21, de la Constitución Política, según informó el diario La República.

La gracia presidencial, a diferencia del indulto, permite al presidente ejercer el derecho de gracia en determinados casos establecidos por la norma, como por ejemplo los condenados sin sentencia firme, como es el caso de Castillo.

La defensa del exmandatario ha presentado en los últimos meses hasta seis pedidos de indulto humanitario al presidente interino, que tras asumir sus funciones en el pasado mes de febrero dijo estar dispuesto a evaluar una excarcelación para Castillo, mediante las opciones legales que puede sugerir la Comisión de Gracias Presidenciales.

Sin embargo, todas las solicitudes han sido rechazadas porque la condena contra Castillo, dictada el año pasado, aún está en apelación y, por lo tanto, no es una condena firme y, ese estatus, invalida el trámite de un eventual indulto, según ha explicado el ministro de Justicia.