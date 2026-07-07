Reacción del cardenal Cristóbal López a denuncias de supuestas agresiones sexuales

Hoy se dio a conocer que la Iglesia Católica abrió una investigación contra el cardenal español y nacionalizado paraguayo, Cristobal López, tras denuncias contra suya de cinco mujeres por supuestas agresiones sexuales.

El mismo obispo de Rabat anunció que se apartaría temporalmente de todas las actividades públicas y pastorales mientras dure la investigación.

El cardenal López Romero afirmó su inocencia una breve declaración difundida por la agencia de noticias EFE. “No he cometido ninguna agresión, ni violencia ni acoso sexual”, dijo.

También afirmó en una declaración a la AFP que ya respondió a sus superiores y que continuará “cooperando plenamente con ellos en la investigación” abierta, al tiempo que negó haber cometido cualquier “abuso, ni acto de violencia, ni acoso sexual”.

El periódico español ABC, en su sitio web se hizo eco de parte de un comunicado que habría emitido López en el que dice que es “plenamente consciente de las dificultades que esto provoca y de las interrogaciones legítimas que podría suscitar en todos. Por ello, deseo que los miembros de la comunidad diocesana estén informados desde ahora”.

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“Se me acusa de comportamientos inapropiades hacia mujeres adultas. Esta situación ha llevado a la Iglesia a abrir una investigación preliminar. Esta última está en curso y se encuentra en manos de las instancias romanas de la Iglesia, con las cuales estay cooperando”, indica el documento.

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Cristobal López denunciado por supuestas agresiones sexuales

Agregan que el religioso sostuvo en el documento que tomó estado público que se encuentra “en espera de las decisiones que tome la Iglesia, recemos juntos por las personas que sufren esta situación, recemos por nuestra Iglesia, recemos unos por otros y recen por mí”.

Contactado por la AFP respecto a estas acusaciones, el arzobispo dijo haber “respondido a (sus) superiores eclesiásticos”.

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“Seguiré cooperando plenamente con ellos en la investigación” que se ha abierto, dijo. “Durante este período de investigación, para no obstaculizarla, voy a tomar distancia, no presidiendo ninguna celebración pública y sin intervenir en ninguna actividad pastoral”, añadió en otro comunicado dirigido a los fieles de la diócesis y transmitido a la AFP por la EWTN.

“A la espera de las decisiones que serán tomadas por la iglesia, oremos juntos por las personas que sufren a causa de esta situación, oremos por nuestra Iglesia, oremos los unos por los otras y oren por mí”, finaliza.