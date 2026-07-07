Rutte valora la "división de tareas" entre la OTAN y la UE y el creciente papel europeo

"Existe una clara división de tareas en la que ambos estamos de acuerdo; eso nos permite reforzar mutuamente nuestros respectivos roles", dijo Rutte durante un diálogo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el marco del Foro de la Industria de Defensa de la cumbre de la OTAN.

El máximo responsable de la Alianza explicó que esa organización "se centra en las capacidades y normas de mando y control", mientras que "básicamente, de todo lo demás debe ocuparse Europa" y que, en ese ámbito, la UE "desempeña, por supuesto, un papel crucial", teniendo en cuenta que 23 de los aliados de la OTAN también forman parte de la Unión Europea.

Rutte y Von der Leyen abordaron, entre otros temas, el plan europeo para simplificar las normas de contratación pública en materia de seguridad y defensa, facilitar las inversiones militares y apoyar a esa industria con el objetivo de respaldar inversiones en defensa de hasta 800.000 millones de euros durante los próximos cuatro años, en el marco del Plan ReArm Europe.

Entre los asuntos en los que trabaja la UE, Rutte mencionó también aspectos como la movilidad militar y el desarrollo de la base industrial de defensa.

"Todo esto demuestra que debemos actuar, pues la amenaza es real: no podemos seguir dependiendo excesivamente de Estados Unidos. Necesitamos una Europa mucho más fuerte dentro de una OTAN más sólida, y solo lo lograremos si trabajamos juntos en perfecta coordinación, aprovechando y potenciando nuestras respectivas fortalezas, y eso es precisamente lo que estamos haciendo", indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Von der Leyen dijo que tanto ella como Rutte, por su trayectoria profesional, conocen la importancia de "una estrecha cooperación entre la Unión Europea y la OTAN".

"Está muy claro que todos los Estados miembros de la Unión Europea y los aliados cuentan con un único conjunto de fuerzas; estas fuerzas se asignan a misiones de la OTAN, de la UE, de la ONU o de coaliciones de voluntarios, pero para hacerlo posible necesitamos interoperabilidad", añadió la presidenta de la Comisión.

La jefa del Ejecutivo comunitario indicó asimismo que en el actual entorno geoestratégico y geopolítico, "requerimos un aumento masivo de la inversión en defensa y, en este aspecto, la Unión Europea está intensificando considerablemente sus esfuerzos".

Sobre el programa de rearme europeo, Von der Leyen señaló que movilizará hasta 800.000 millones de euros de aquí a 2030 y que incluye 150.000 millones de euros para la adquisición conjunta.

Recordó asimismo que el próximo periodo presupuestario destinará 131.000 millones de euros a capacidades militares y otros 17.000 millones a la movilidad militar.