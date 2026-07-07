Sandu designa a Eugeniu Osmochescu como primer ministro interino de Moldavia

"De conformidad con (...) la Constitución de la República de Moldavia, la jefa de Estado designa a otro miembro del Gobierno como primer ministro hasta la formación de un nuevo Gobierno", indicó la Presidencia moldava en un comunicado citado por la agencia Unimedia.

Según el decreto, Osmochescu asumirá el cargo a partir del 8 de julio.

Munteanu anunció el pasado viernes su dimisión tras sostener una reunión con Sandu y entre críticas por la incapacidad de sacar al país de la crisis económica que atraviesa.

Los rumores de su posible dimisión comenzaron en mayo, cuando la propia presidenta negó una posible renuncia de Munteanu, quien juró su cargo en otoño de 2025, al anunciar que pronto presentaría "un plan de crecimiento económico y muchas otras reformas"

El Gobierno de Munteanu recibió duras críticas por parte de la ciudadanía en la última encuesta realizada por IMAS en febrero, según Unimedia.

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El medio recordó que casi el 40 % de los encuestados otorgó bajas calificaciones al jefe del Gobierno, mientras que el resto estimó que el Gabinete de Ministros no aportó ningún cambio al país.