Secretario de Economía de México vuelve a Washington para nuevos diálogos sobre el T-MEC

Mediante un mensaje en redes sociales, el funcionario mexicano informó del viaje a la capital de Estados Unidos donde, dijo, representará los intereses comerciales de su país.

"He tenido muchas consultas sobre mis actividades para el próximo miércoles 8 de Julio. Les comparto que mañana salgo en vuelo a Washington para preparar la siguiente ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC, el miércoles estaré representando los intereses de México por allá", apuntó Ebrard.

El viaje de Ebrard ocurre luego de que Washington anunciara el pasado 1 de julio que no extendería el acuerdo en su forma actual y para dar paso a un proceso de revisiones anuales.

El pasado viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la primera revisión anual del tratado comercial de los tres países norteamericanos (conocido como T-MEC) "vamos muy avanzados", por lo que se mostró optimista en llegar a un acuerdo pese a que EE.UU. rechazara extender el acuerdo otros 16 años.

Ante la situación de incertidumbre derivada del freno de Washington a prorrogar el T-MEC, la presidenta insistió en que hay "certidumbre" para invertir en México porque el tratado "se mantiene", al menos, hasta 2036.

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Sobre la posición comercial de México, Sheinbaum calificó de "absolutamente falso" que el país haya negociado "mal" con Washington y aseveró que Canadá, socio también en el T-MEC, está "en condiciones todavía de mayor desventaja que la que tenemos nosotros en este momento".

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 en sustitución del TLCAN. Aunque Estados Unidos descartó por ahora extenderlo más allá de 2036, el propio acuerdo permite que los tres socios pacten una prórroga de 16 años en cualquier momento si logran resolver las diferencias que motivan las revisiones anuales.

El presidente de EE.UU, Donald Trump, ya había expresado sus dudas de extender el acuerdo al asegurar que el país "no necesita nada" de sus socios norteamericanos.