Siria y Francia acuerdan enviar embajadores y sellan una hoja de ruta de cooperación

"Anunciamos el acuerdo para el intercambio de embajadores entre Damasco y París lo antes posible", afirmó Al Sharaa en una rueda de prensa conjunta con Macron, en la que calificó la jornada de "hito histórico" y destacó que se trata de la primera visita de un presidente francés a Siria en 18 años.

El mandatario sirio aseguró que ambos gobiernos mantuvieron reuniones marcadas por la "transparencia" y el "realismo", acompañadas de encuentros sectoriales en materia de defensa, economía, energía y cooperación internacional.

Según explicó, esos contactos culminaron con la firma de una declaración de cooperación global que definió como una "hoja de ruta" destinada a garantizar la continuidad y el desarrollo de las relaciones bilaterales mediante un seguimiento ministerial anual.

Al Sharaa subrayó que la nueva etapa estará basada en "proyectos tangibles" que beneficien a ambos países y señaló que las conversaciones dieron lugar a un "paquete estratégico" de acuerdos y contratos con importantes empresas francesas.

Entre las iniciativas mencionó la ampliación de las infraestructuras portuarias sirias y la modernización de los sistemas de aviación y navegación aérea, con el objetivo de "conectar Siria con todo el mundo".

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En el plano regional, el presidente sirio afirmó que ambos líderes abordaron las "continuas violaciones israelíes" y reiteró que la estabilidad pasa por un compromiso internacional que obligue a Israel a volver al Acuerdo de Separación de 1974 y a retirarse de los territorios ocupados tras el 8 de diciembre de 2024.

Asimismo, condenó "en los términos más enérgicos" esas acciones y expresó su confianza en que Francia desempeñe "un papel efectivo" para frenar la escalada.

Respecto al Líbano, Al Sharaa señaló que ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de respaldar la estabilidad y la soberanía del país vecino, así como de reforzar la autoridad del Estado y su monopolio legítimo sobre las armas como garantía de la seguridad nacional.

La comparecencia tuvo lugar en una jornada marcada por un incidente de seguridad en la capital siria en el que al menos 18 personas, entre ellas cuatro agentes de policía, resultaron heridas por la explosión de dos artefactos cerca del Ministerio de Turismo, en el centro de Damasco.