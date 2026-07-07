SpaceX entra en Nasdaq-100 pero baja un 5,7 % en bolsa ante impacto limitado sobre fondos

La incorporación de la compañía al índice, que agrupa a las 100 mayores compañías no financieras cotizadas en el Nasdaq, se produce menos de un mes después de su debut bursátil, tras un cambio en las reglas del selectivo, que ahora permite incluir antes a compañías de gran capitalización recién cotizadas.

SpaceX salió a bolsa el pasado 12 de junio con una valoración cercana a los 1,7 billones de dólares y posteriormente alcanzó una capitalización de alrededor de 2,1 billones de dólares.

Tras su entrada hoy en el índice, sus acciones bajaban un 5,7 % y cotizaban a 151,28 dólares, frente a los 150 dólares fijados en su estreno en Wall Street.

Pese a su elevada valoración, las estimaciones sitúan el peso de SpaceX dentro del Nasdaq-100 en alrededor del 1 %, ya que el índice ajusta la ponderación de las compañías según el número de acciones disponibles para negociar en el mercado, conocido como 'free float'.

La compañía vendió menos del 5 % de sus acciones en su oferta pública inicial. Una parte significativa de los títulos permanece bloqueada y no puede ser vendida todavía por empleados e inversores previos a la salida a bolsa.

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Esto hace que la cantidad de acciones disponibles de la empresa esté limitada y que se reduzca el volumen de compras que deberán realizar los fondos indexados, recoge The Wall Street Journal (WSJ).

Analistas de JP Morgan estiman que las compras de fondos indexados y ETF vinculados al Nasdaq-100 superarán los 4.000 millones de dólares, aunque el efecto será "menor del que sugeriría el tamaño total de la compañía", según WSJ, debido a su reducido número de acciones disponibles para negociación.

"Sabíamos que esto iba a ocurrir, que el impacto sería limitado", explica por su parte Chris Beauchamp, analista jefe de mercados de IG Group, quien señala en una nota que la inclusión de SpaceX en el Nasdaq-100 ya había sido descontada por los inversores en las semanas previas.

Aunque la entrada en el Nasdaq-100 "aumentará la visibilidad de SpaceX entre los inversores, no modifica los fundamentos de su negocio", añade, por lo que el mercado seguirá "pendiente de su capacidad para justificar la valoración" alcanzada tras su estreno bursátil.

Los inversores también mirarán en los próximos meses al vencimiento de los bloqueos que impiden vender títulos a algunos accionistas, ya que eso podría hacer aumentar la liquidez del valor y variar su peso en los índices.