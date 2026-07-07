Sube a once el número de muertos por tormentas y tornados en el centro de China

El balance anterior en la provincia, de una superficie similar a la de Uruguay y con unos 58 millones de personas, era de ocho fallecidos, un desaparecido y 275 heridos.

Según las autoridades provinciales citadas por Xinhua, el episodio de convección severa afectó entre el lunes y el martes a las ciudades de Huangshi, Huanggang, Ezhou y Xianning, con fuertes precipitaciones y vientos asociados a tormentas eléctricas.

Entre las 19:00 y las 23:00 hora local del lunes (11:00 y 15:00 GMT), 53 municipios registraron vientos de tormenta, dos de ellos de nivel 13, mientras que algunas localidades sufrieron tornados.

Hasta el momento, el temporal ha dejado 14.600 damnificados, once muertos, un desaparecido y 331 heridos, además de 996 personas trasladadas de forma preventiva y otras 246 reubicadas, de acuerdo con el último balance oficial.

Las autoridades también contabilizaron 22 viviendas derrumbadas y daños en otras 4.855.

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El Gobierno provincial de Hubei señaló que el episodio tuvo un carácter "extremadamente repentino" y vientos de gran intensidad en un corto periodo de tiempo, y pidió a las autoridades locales reforzar las tareas de prevención, atender a los heridos y evitar desastres secundarios.

Las labores de rescate y asistencia continúan en marcha, mientras las autoridades verifican el alcance de los daños.

El episodio convectivo se suma a las fuertes lluvias que el tifón Maysak, el décimo de la temporada y el primero en tocar tierra este año en China, ha dejado desde el sábado en el sur del país, donde ha causado al menos cuatro muertos y 55.000 afectados en la región de Guangxi (sur).

Durante su paso, el tifón ha provocado la rotura de embalses, crecidas de ríos, anegamientos urbanos y cortes de electricidad, además de obligar a suspender vuelos, trenes y ferris en la provincia insular de Hainan y a activar respuestas marítimas en Cantón durante los últimos días.

China afronta desde mediados de mayo una sucesión de lluvias intensas en el centro y el sur del país, con víctimas, evacuaciones y alertas por desastres geológicos, a las que se suma ahora la fase activa de tifones en sus mares próximos.