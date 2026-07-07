Supremo israelí advierte que desafío constitucional de Netanyahu socava Estado de derecho

"La obligación de acatar y respetar las resoluciones judiciales es una de las condiciones básicas sobre las que se fundamenta el Estado de derecho en un Estado democrático", declararon los magistrados del Supremo en un comunicado para añadir que si el Ejecutivo israelí da este paso, sin precedentes hasta ahora, podría fomentar una "peligrosa cultura de gobierno mediante fuerza y arbitrariedad".

Además, el Alto Tribunal advirtió que los miembros del Gobierno y los funcionarios públicos deben actuar de conformidad con las decisiones judiciales y la ley, a riesgo de perder su inmunidad frente a demandas civiles en casos de "mala conducta intencionada o abuso extremo de autoridad".

"Las acciones de los funcionarios públicos contrarias a las decisiones judiciales pueden conllevar la no aplicación de la inmunidad frente a demandas por responsabilidad civil", detalla el comunicado.

El pasado domingo, el Ejecutivo israelí, impulsado por el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, y el ministro de Justicia, Yariv Levin, acordó no reconocer las decisiones del Consejo de la Segunda Autoridad de Televisión y Radio de Israel mientras el organismo no cumpla los requisitos legales de cuórum establecidos por la ley.

La decisión se producía tras un fallo del Tribunal Supremo que permitió la reanudación de la actividad del regulador pese a la falta de miembros suficientes para alcanzar el cuórum mínimo, en el contexto de una disputa sobre la composición del organismo y su capacidad de funcionamiento.

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El ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista y colono radical Bezalel Smotrich, respondió a la contestación del tribunal con una publicación en la red social X llamando al Supremo "mafia legal" que funciona a través de "la extorsión mediante amenazas".

"Así suena exactamente un mensaje amenazante de un extorsionador. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Sobres con balas en las oficinas gubernamentales? ¿Una cabeza de caballo en la cama? ¿Una botella de gasolina en los vehículos de los funcionarios electos?", continúa el texto de Smotrich.

Por su parte, el ministro Karhi calificó el comunicado del Alto Tribunal como un "yugo" ante "el clamor de libertad del gobierno y del pueblo" israelí.

El anuncio desencadenó la firme condena de la oposición israelí en bloque, así como del presidente del país, Isaac Herzog, quien subrayó que no acatar decisiones judiciales constituye una "línea roja que no debe cruzarse bajo ninguna circunstancia".

El choque se produce en un contexto de tensión creciente entre el Ejecutivo de Netanyahu y el Tribunal Supremo de Israel por el alcance del control judicial sobre las decisiones del Gobierno, especialmente en ámbitos sensibles como la regulación de los medios de comunicación.