Ucrania dice haber atacado en una noche ocho petroleros de la 'flota fantasma' rusa

"Todos los petroleros han sido identificados y son objeto de sanciones internacionales", escribió en sus redes sociales el comandante, más conocido por su sobrenombre de 'Magiar' y que publicó también un vídeo de estos ataques.

Según el parte presentado, también fueron alcanzados esta madrugada un buque de carga seca y un ferri utilizados por Rusia.

Los ataques tuvieron lugar en el mar de Azov, delimitado por las costas de Ucrania y Rusia y por la península de Crimea y al que Kiev ha dejado de tener acceso por la ocupación rusa de sus territorios surorientales.

El militar ucraniano dio cuenta además de hasta "58 objetivos militares legítimos" alcanzados en los territorios ocupados por Rusia durante la pasada noche.

'Magiar' añadió, prometiendo dar más detalles durante el día, que sus hombres volvieron a golpear centrales eléctricas y objetivos logísticos en la península ocupada de Crimea, que ha sufrido numerosos apagones y escasez de gasolina por los ataques cada vez más frecuentes de Ucrania.