Un 72 % de israelíes cree que el Ejército debería quedarse en el sur del Líbano

El apoyo a una ocupación continua aumenta hasta el 80 % entre los encuestados judíos israelíes, mientras que entre los palestinos ciudadanos de Israel (conocidos como árabes israelíes) cae al 32 % y una tímida mayoría (el 57,5 %) piensa que Israel no debería quedarse en el país vecino.

Por ideología, mientras que el 89,5 % de los judíos de derechas apoyan mantener esa denominada "zona de seguridad", solo el 50,5 % de los judíos de izquierdas se muestran a favor.

Estas respuestas están basadas en una encuesta realizada por vía telefónica y por internet entre el 28 de junio y el 1 de julio de 2026, con una muestra de 603 entrevistas en hebreo y 151 en árabe y un margen de error máximo de ±3,57 %.

Preguntados sobre si la seguridad de Israel es una prioridad para el presidente de EE. UU., Donald Trump, solo el 28 % de la muestra total consideró que sí, en comparación con el 44 % del pasado mes de mayo.

Esa caída se debe a que entre la población judía, el porcentaje que considera que la seguridad de Israel es una prioridad para Trump cayó del 41 % en mayo a tan solo el 26 % en junio; mientras que entre la población árabe se desplomó del 59 % en mayo a tan solo el 36 % ahora.

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Sin embargo, a la pregunta de si los desacuerdos entre ambos países responden a un empeoramiento de las relaciones que "podría prolongarse" o a una "crisis temporal que no perjudicará la estrecha relación" que tienen, un 53 % de todos los encuestados lo ve como algo pasajero.

Entre los judíos, solo el 34 % cree que marca un empeoramiento en las relaciones entre Estados Unidos e Israel que podría prolongarse en el tiempo, mientras que ese sentimiento aumenta al 46 % entre los encuestados árabes israelíes.