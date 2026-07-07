Un muerto y tres heridos en un ataque ucraniano con misiles contra Bélgorod

Según el gobernador de Bélgorod, Alexandr Shuváev, el enemigo atacó la región con misiles en dos ocasiones.

"Un civil falleció en la aldea de Belovskoe como consecuencia del primer ataque con misiles. Expreso mis más sinceras condolencias a la familia del fallecido", escribió en redes sociales.

Horas antes, el gobernador informó de un ataque masivo con misiles contra la región fronteriza, el territorio ruso más castigado por los ataques aéreos ucranianos, principalmente con drones.

"Si bien la mayoría de los misiles fueron interceptados, algunos impactaron contra la infraestructura civil", dijo y agregó que en ese bombardeo hubo tres heridos.

Además, Shuváev mencionó un incendio en una instalación como resultado de los ataques sin dar más detalles al respecto.

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De acuerdo con medios independientes rusos, uno de los blancos del ataque fue una instalación del gigante gasístico ruso Gazprom.

Los ataques contra Bélgorod, que se han intensificado en los últimos tiempos, causaron también dos muertos y 11 heridos el lunes, según datos oficiales.