Zelenski agradece a Merz sus esfuerzos para crear capacidades antibalísticas europeas

En un mensaje publicado en la red social X tras la reunión en los márgenes de la cumbre de la OTAN en Ankara, que también fue confirmada por Merz, Zelenski reconoció además las aportaciones de Alemania al programa PURL, que permite desde 2025 comprar con dinero de los aliados, sobre todo europeos, misiles para sistemas antibalísticos Patriot a Estados Unidos.

"También estamos preparando un acuerdo de drones con Alemania y trabajamos para establecer un sistema antibalístico europeo conjunto", escribió Zelenski.

El presidente ucraniano remachó que el desarrollo y la fabricación de este sistema propio que ponga fin a la dependencia de los sistemas antiaéreos Patriot de EE.UU. "es la única forma de garantizar una protección fiable" de la amenaza de los misiles en el continente.

Zelenski también se reunió entre otros líderes en Ankara con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, quien anunció una nueva aportación financiera de 3.000 millones de coronas noruegas (unos 268 millones de euros) para la defensa antiaérea ucraniana.

"La lucha defensiva de Ucrania es nuestra lucha defensiva. Ucrania está resistiendo los ataques rusos todos los días. Rusia continúa realizando ataques aéreos contra personas, ciudades ucranianas y el suministro eléctrico", señaló, según la agencia de noticias noruega NTB.

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El mandatario indicó que Ucrania es capaz de derribar la mayoría de los drones y misiles de crucero, pero necesita una defensa más sólida contra los misiles balísticos.

Lograra acuerdos para reforzar las defensas aéreas ucranianas, en particular contra los misiles balísticos rusos a los que Ucrania es vulnerable por la escasez de sistemas Patriot y misiles para estos sistemas estadounidenses, es la principal prioridad de Zelenski en esta cumbre de la OTAN.