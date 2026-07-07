Zimbabue logra restablecer la electricidad en casi todo el país tras un apagón nacional

Según detalló en un comunicado la compañía eléctrica estatal zimbabuense, ZESA, el apagón se produjo a las 18:24 hora local (16:24 GMT) del lunes después de un fallo que provocó "la pérdida de las interconexiones con las centrales eléctricas regionales vecinas".

Como consecuencia, se perdió "la generación local (de electricidad) debido a la inestabilidad del voltaje y a la subfrecuencia", añadió.

Las labores de restablecimiento empezaron a las 19:01 (17:01 GMT) y permitieron conseguir abastecimiento de Eskom (compañía eléctrica estatal de la vecina Sudáfrica) y del embalse de Cahora Bassa (en el oeste de Mozambique), así como de la Central Hidroeléctrica de Kariba y de las unidades 1, 2 y 3 de la Central Termoeléctrica de Hwange (ambas en Zimbabue).

"Nos complace informar de que a las 22:00 (20:00 GMT) se había restablecido con éxito el suministro eléctrico en la mayoría de nuestros principales puntos de distribución en todo el país", señaló la empresa.

"Nuestros equipos técnicos están trabajando sin descanso para restablecer y sincronizar las unidades restantes en la Central Hidroeléctrica de Hwange y para llevar a cabo trabajos en la subestación de Warren, que abastece a algunas partes de Harare", la capital, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante los últimos tiempos, Zimbabue ha llegado a sufrir apagones de hasta 14 horas diarias, un problema que arrastra desde hace 45 años y que ha obligado a industrias, comercios y ciudadanos a depender de métodos alternativos más costosos.

Las citadas centrales de Kariba y Hwange son las dos fuentes principales de generación de energía para el país, pero sus equipos han quedado obsoletos, aunque el Gobierno prometió obras de "rehabilitación" del servicio, que terminarán en 2030.