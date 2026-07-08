Al menos tres muertos en ataques rusos de larga distancia contra Ucrania

Las dos víctimas de la ciudad de Járkov perdieron la vida en un ataque ruso con misil contra una zona residencial de esta urbe del noreste de Ucrania y cercana a la frontera con Rusia, informaron en sus redes sociales el jefe de la administración militar regional, Oleg Siniégubov, y el alcalde, Igor Teréjov.

Al menos veinte personas resultaron heridas en el ataque, que ha causado daños en numerosas viviendas.

Durante la madrugada también fue atacada con misiles y drones Kiev, donde una mujer perdió la vida por el bombardeo ruso.

Kiev fue atacada de forma masiva también el lunes, en un bombardeo en el que murieron 19 personas.

Otras siete personas perdieron la vida en el ataque que Rusia lanzó ese mismo día contra la localidad de Vishneve, a unos dos kilómetros de Kiev.

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La capital ucraniana vivió el pasado jueves otra jornada trágica. Los misiles y drones rusos lanzados entonces contra la ciudad acabaron con la vida de 31 personas e hirieron a más de un centenar.