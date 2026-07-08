Autoridades peruanas impulsan la construcción las líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao

El convenio firmado establece mecanismos de coordinación y financiamiento en la llamada "etapa cero" de las líneas 3 y 4, ambas íntegramente subterráneas.

La Línea 3 del Metro de Lima se encuentra en fase de formulación y demandará una inversión estimada de 5.868 millones de dólares para un trazado de 34,8 kilómetros de distancia que atravesará la capital peruana de norte a sur, con un total de 28 estaciones en su trayecto distribuidas en 12 distritos de la ciudad, según Proinversión.

Asimismo, la Línea 4 contempla una inversión estimada de 3.169 millones de dólares para un recorrido de 23,6 kilómetros de distancia de este a oeste de Lima, con veinte nuevas estaciones por las que circularán 44 vehículos.

Una parte de esta Línea 4, que comprende ocho estaciones en torno al aeropuerto internacional Jorge Chávez ya está en fase de construcción como parte de los trabajos de la Línea 2.

El presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, declaró que decidieron tomar acciones concretas para que las líneas 3 y 4 del metro se hagan realidad en unos años, mediante la modalidad de Asociación Pública Privada (APP).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Del Carpio agregó estar satisfecho de dejar al próximo gobierno de Fujimori (2026-2031), que empieza el 28 de julio, un proyecto avanzado, y recordó que la presidenta electa dijo en campaña que las nuevas líneas del Metro de Lima era una "prioridad" para la movilidad urbana de la ciudad de 10 millones de habitantes.

"Estamos convencidos de que en este gobierno tendremos este gran impulso para diversas obras y la Asociación Público Privada es una que integra. Todo lo hace sostenible y creo que esa es la buena noticia", expresó Del Carpio.

Añadió que "siempre la prioridad de las nuevas autoridades ha sido de infraestructura para la ciudad de Lima" y entre los nuevos proyectos incluyó también al tren de cercanías de Lima al distrito de Chosica, al este de la ciudad.

Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, dijo que lo que continúa es "lo que hace Proinversión: un buen trabajo de búsqueda de inversores que quieran invertir en Perú en transporte", buscar al mejor experto en temas ferroviarios y la estructuración del modelo.

Finalmente, en un par de años, cuando esté completo el proyecto, llegará el concurso público para definir quién puede asumir la construcción, anotó Prieto.

El ministro resaltó que ha sido "una decisión de Estado" acelerar la construcción de las nuevas líneas del metro, después de haber avanzado con la puesta en operación de la Línea 1 y la perforación del túnel de la Línea 2, que es el primer metro subterráneo del país y estará totalmente operativo en 2029.