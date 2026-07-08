Bardella, el traje a medida de la ultraderecha, a la espera de una nueva oportunidad

En un discreto segundo plano en el lanzamiento este miércoles de la campaña al Elíseo de Le Pen, Bardella se tendrá que conformar, de momento, con aspirar a ser el primer ministro de la líder de la Agrupación Nacional (RN) si gana la carrera al Elíseo.

"La campaña comienza ahora y afrontamos una cita electoral. Me alegra que Marine pueda representar a nuestro movimiento", declaró este miércoles desde un mercado de una pequeña localidad del oeste de Francia.

Difícil inferir si sus palabras denotaban alivio o frustración de una figura política emergente, que, como su jefa, hubiese partido como favorito en la primera vuelta de las presidenciales de abril de 2027, a pesar de su juventud y relativa inexperiencia.

El político de sangre italiana criado en el departamento de Seine-Saint-Denis, junto a París y el que tiene más inmigrantes de Francia, conoció la decisión de Marine Le Pen justo cuando la presión mediática se acentuaba contra él y los rumores de su candidatura aumentaban.

Primero, por su relación con la princesa Maria Carolina de Borbón-Dos Sicilias (23 años), heredera de una de las dinastías reales más antiguas de Europa, y luego por una nueva investigación judicial contra el RN por fondos de la Eurocámara.

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Entretanto, el joven político continuará cultivando una imagen más tamizada de la ultraderecha, sobre todo en el terreno económico. ¿La meta? Seducir al mundo de los negocios que históricamente ha dado la espalda al RN por propuestas como la salida del euro (descartada tras la derrota de 2017) y medidas sociales que comportaban grandes gastos públicos.

A pesar de su actual estilo de vida refinado, el relato político de Bardella sigue firmemente anclado en sus orígenes. Hijo de una italiana de Turín que emigró a Francia y de un padre con raíces italianas y argelinas, Bardella abandera el discurso antiinmigración de su partido basándose en su propia infancia en el departamento de Seine-Saint-Denis, la periferia norte de París.

Criado en la barriada de viviendas sociales Gabriel Péri de la ciudad de Saint-Denis, Bardella -hijo único- la describe como "una tierra de islamismo, con vía abierta a los crímenes y al tráfico" de drogas, justificando su temprana afiliación al partido a los 17 años para evitar "que Francia entera" se convierta en su "antiguo barrio".

Sin embargo, sus críticos le echan en cara que edulcore su narrativa: si bien vivía con su madre (quien realizaba grandes esfuerzos económicos), acudía a centros educativos privados y pasaba los fines de semana con su padre, un pequeño empresario acomodado de la región parisina.

Con una carrera vertiginosa dedicada en exclusiva al aparato del partido, Bardella carece prácticamente de experiencia laboral en el sector privado y abandonó sus estudios de Geografía en la Sorbona para centrarse en la política. Ascendió rápidamente: asistente parlamentario con 19 años, eurodiputado de primera línea en 2019 y presidente orgánico del partido a finales de 2022.

En las elecciones legislativas anticipadas de junio de 2024, que el presidente Emmanuel Macron convocó tras el revés de su partido y la holgada victoria de la lista RN que encabezaba Bardella, el joven de Saint-Denis arrasó en la primera vuelta, pero en la segunda, fruto del cordón sanitario de los demás partidos contra su formación, se quedó lejos de la mayoría legislativa y, por tanto, sin el puesto de primer ministro que ansiaba.

A menudo criticado por la oposición por su alto absentismo en los debates de fondo de la Eurocámara y su dependencia del teleprompter, Bardella ha demostrado, no obstante, un aplomo y una telegenia letales en los debates televisivos. Sin mostrar aspavientos ni una palabra más alta que otra, ha desmontado el mito de que los ultras gritan y son agresivos para presentar sus argumentos. .

Si hasta ahora no le había salpicado la trama que terminó por frenar a Le Pen, Bardella y su formación política están bajo investigación por la Fiscalía Europea debido a un nuevo presunto desvío de fondos del PE, bajo la sospecha de que se utilizó dinero comunitario para financiar su formación mediática personal de cara a la campaña presidencial de 2022.

Esta causa se enmarca en una investigación más amplia -y diferente a la de Le Pen- sobre el gasto presuntamente irregular de 4,3 millones de euros por parte del grupo liderado por Bardella en la Eurocámara entre 2019 y 2024.

En el lado personal, el futuro candidato del RN ha sido muy criticado por su relación con la aristócrata Maria Carolina de Borbón-Dos Sicilias, vista por muchos como una traición a la base popular de la ultraderecha francesa.