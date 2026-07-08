Bolivia negociará la ampliación de operaciones de Petrobras en su sector hidrocarburífero

El ministro boliviano de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, informó en la red social X sobre su reunión en Brasil con la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, "para abrir mesas técnicas y una agenda abierta que impulse el desarrollo" del país andino.

Por su parte, el despacho de Blanco precisó en un comunicado de prensa que la reunión se efectuó "en cumplimiento a lo acordado entre los presidentes Rodrigo Paz Pereira y Luiz Inácio Lula da Silva en un encuentro sostenido durante la cumbre del Mercosur" que se efectuó la semana pasada en Paraguay.

Junto a Blanco, participaron en el encuentro sus pares de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora; de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, y el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastian Daroca.

"Como resultado del encuentro, hoy (miércoles) se definió establecer mesas técnicas para iniciar negociaciones orientadas a una mayor participación de Petrobras en el sector", indicó el comunicado.

Según el ministerio de Hidrocarburos y Energías, hay una "plena disposición de Petrobras para trabajar bajo una agenda abierta" que permita a esa compañía "contribuir al desarrollo" de ese sector en Bolivia, "afianzando así los lazos históricos con este aliado estratégico para lograr resultados en beneficio de ambos países".

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El pasado jueves, Lula da Silva informó que su Gobierno y el de Paz decidieron "acelerar las negociaciones para la firma de acuerdos entre Petrobras y YPFB en el área de extracción de gas", tras una reunión sostenida por ambos mandatarios aprovechando su asistencia a la cumbre del Mercosur.

El presidente brasileño anunció entonces la reunión entre Chambriand y la delegación boliviana en Río de Janeiro.

Las negociaciones entre ambos países para intentar elevar los volúmenes de gas natural que Petrobras extrae en Bolivia y aumentar el envío del combustible a Brasil comenzaron en enero pasado, en una visita oficial que Paz hizo a Brasilia.

Lula destacó la cooperación energética como el pilar fundamental de las relaciones entre ambos países, especialmente en momentos en que los conflictos mundiales amenazan el suministro y el abastecimiento de combustibles.

Petrobras, que llegó a ser responsable del 60 % de la producción de gas natural boliviano, opera hoy el 25 % del total producido en el país.

La economía boliviana se sostuvo hasta hace unos años con la venta de gas natural sobre todo a Brasil y Argentina, pero la producción declinó y desde septiembre de 2024 cesó la exportación del hidrocarburo al mercado argentino.

La producción de gas pasó de un volumen histórico de 61 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) en 2014 a un promedio de 26 MMmcd proyectado para este año.