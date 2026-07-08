Bruselas recuerda el derecho de Groenlandia a decidir su futuro tras las amenazas de Trump

"Groenlandia es un territorio autónomo del Reino de Dinamarca. Las decisiones sobre el futuro de Groenlandia corresponden a los groenlandeses y a los daneses", dijo el portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, en la rueda de prensa diaria de la institución.

La integridad territorial, la soberanía nacional y la inviolabilidad de las fronteras, según destacó, son principios fundamentales del derecho internacional: "Son esenciales no solo para la UE, sino para las naciones de todo el mundo".

Trump afirmó este miércoles que Groenlandia "es muy importante" para Estados Unidos, pero "no lo es para Dinamarca", y dijo que la situación actual de ese territorio del Ártico supone "un gran problema" que planteará hoy durante la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara.

"Tendremos la gran reunión dentro de poco, y voy a exponer mis problemas. Groenlandia es un gran problema para nosotros", dijo antes de la reunión con los líderes de la Alianza Atlántica Trump, quien también subrayó su descontento con sus socios de la OTAN "por no haber estado ahí" cuando Washington los necesitó con motivo de su ofensiva contra Irán.

El mandatario afirmó que Estados Unidos "devolvió estúpidamente" a Copenhague el control de Groenlandia tras haber ocupado la isla durante la II Guerra Mundial, ante la ocupación nazi de Dinamarca. "No debimos habérsela devuelto porque nosotros somos los que la necesitamos", señaló el republicano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, le respondió a su llegada hoy a la cumbre afirmando que Groenlandia "no está en venta" y advirtiendo que Copenhague defenderá "cada pulgada de su territorio".

"La UE se muestra plenamente solidaria con Dinamarca y con el pueblo de Groenlandia", añadió Gill.