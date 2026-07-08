Caricom remarca su unidad para constituir una región "más resiliente y conectada"

"Juntos seguiremos construyendo un Caribe más resiliente, más próspero, más conectado y mejor preparado para las generaciones futuras con resultados que la gente pueda ver y sentir en su vida cotidiana", declaró en una rueda de prensa el primer ministro santalucense Phillip J. Pierre, quien asumió a principios de este mes la Presidencia del grupo regional de 15 miembros.

Los líderes caribeños precisaron que durante la reunión se trató la política migratoria de Estados Unidos en relación con los Refugiados de Terceros Países (TCR, por sus siglas en inglés), en virtud de la cual Washington está pidiendo a los países del Caribe que acepten migrantes que hayan entrado ilegalmente en EE.UU..

En este contexto, el presidente de Caricom señaló que es una cuestión que les "preocupa a todos" y por ello, establecieron un acuerdo para compartir más información sobre lo que está haciendo cada país al respecto.

Pierre también señaló que no trataron el Programa de Ciudadanía por Inversión (CBI, en inglés), a pesar de que la Unión Europea y Estados Unidos vincularon sus políticas de visados a dicho programa, mediante el cual se concede a los inversores extranjeros la ciudadanía de algunas islas del Caribe a cambio de realizar una inversión sustancial en su desarrollo socioeconómico.

"Hemos hecho todo lo posible para asegurarnos de cumplir todos los requisitos que se nos han exigido. En cuanto al último requisito, el de contar con un organismo regulador unificado, lo hemos cumplido a través del Banco Central del Caribe Oriental", declaró Pierre.

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Del mismo modo, los líderes del Caribe reafirmaron su compromiso de limitar el calentamiento global a 1,5 grados y de defender las circunstancias especiales de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID).

En materia de salud, los líderes "respaldaron una cooperación regional más sólida, que incluye una mayor preparación ante las amenazas emergentes para la salud pública y un acceso ampliado a los servicios sanitarios especializados en todos los países miembros".

En lo que respecta a Cuba, aunque los líderes regionales expresaron su apoyo para hacer frente a la crisis humanitaria en el país, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, reconoció que "no es un tema fácil" y buscan "una resolución pacífica".

Por su parte, el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, lamentó la crisis humanitaria en Cuba que repercute en los países vecinos del Caribe.

Por otro lado, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, quien apoyó la intervención militar estadounidense en el Caribe y rechazó la reelección de la secretaria general de la comunidad, Carla Barnett, motivos por los cuales ha mantenido una relación tormentosa con el resto de la comunidad, afirmó que espera mejorar su vínculo con el grupo.

"Sigo comprometida con la Caricom. Tendremos problemas día a día, de vez en cuando. En una familia hay problemas, hay motivos de preocupación, y mi postura es que debemos plantearlos", aseveró la mandataria trinitense.

Caricom continúa ampliando su número de miembros asociados, pues Curazao entró hace dos años y Martinica fue confirmada antes del inicio de la presente reunión.

Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.