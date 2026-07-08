Cepeda cuestiona las medidas de seguridad anunciadas por el presidente electo de Colombia

"Colombia comienza a tener la configuración de un gobierno paramilitar", afirmó Cepeda en una declaración difundida en redes sociales, en la que indicó que esa conclusión se basa en las tres iniciativas de seguridad planteadas por De la Espriella.

Se trata de la creación de bloques de búsqueda urbanos contra el crimen y "primeras líneas de seguridad" integradas por veteranos y reservistas de las Fuerzas Militares; el restablecimiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y la construcción de megacárceles privadas administradas por un nuevo cuerpo penitenciario conformado también por reservistas.

Cepeda, senador del partido de izquierda Pacto Histórico, sostuvo que la conformación de esos cuerpos de seguridad supondría delegar funciones propias de la fuerza pública en particulares, lo que, a su juicio, rompe con el monopolio constitucional del uso de la fuerza y reproduce esquemas asociados históricamente con el paramilitarismo.

"El resultado de la historia del paramilitarismo en Colombia no ha sido nunca tener más seguridad, sino más violencia, más arbitrariedad y más impunidad", afirmó en una declaración divulgada en sus redes sociales.

Cepeda también cuestionó la anunciada política de "cero tolerancia" frente a los bloqueos y actos de vandalismo durante manifestaciones, al considerar que implica una criminalización de la protesta social.

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En ese sentido, rechazó la intención de restablecer el Esmad de la Policía, cuerpo que, según dijo, estuvo vinculado a graves violaciones de derechos humanos durante anteriores gobiernos.

Durante la Administración del presidente saliente, Gustavo Petro, ese grupo fue renombrado como Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undemo) y se modificaron sus procedimientos.

Asimismo, Cepeda criticó la propuesta de construir diez megacárceles con participación del sector privado y reemplazar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) por un nuevo cuerpo integrado por veteranos y reservistas, lo que en su opinión supone una "privatización y paramilitarización" del sistema penitenciario.

El senador del Pacto Histórico recordó además la denuncia penal que presentó semanas atrás contra De la Espriella por presuntos vínculos con organizaciones paramilitares y sostuvo que el programa de gobierno del presidente electo busca reeditar un modelo que calificó como contrario a la Constitución.

En ese sentido, reiteró su llamado a la "desobediencia civil de carácter pacífico" frente a las políticas anunciadas.

Las declaraciones de Cepeda se producen en medio del creciente enfrentamiento entre el Gobierno saliente y la futura Administración, que el martes suspendieron, en decisiones tomadas por separado, el proceso de transición del poder en Colombia que De la Espriella deberá asumir el próximo 7 de agosto.