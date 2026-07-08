Condenan a cadena perpetua al médico alemán de cuidados paliativos acusado de 15 muertes

Según informó la radiotelevisión pública de Berlín y Brandeburgo, RBB, el hombre, de 41 años, recibió el mayor castigo del Código Penal alemán, una pena que había solicitado la Fiscalía en un juicio que comenzó en julio de 2025.

Johannes M. fue condenado por haber suministrado en visitas a domicilio una mezcla de medicamentos que resultó letal a esas quince personas gravemente enfermas, doce mujeres y tres hombres.

Los hechos por los que fue condenado se produjeron entre septiembre 2021 y julio de 2024.

El pasado día 25 de junio, Johannes M. pidió perdón y reconoció haber causado doce de las quince muertes que se le atribuían.

"Sólo ahora soy capaz de explicar mis actos y asumo la responsabilidad por ellos", dijo en su declaración de ese día, según recogieron medios alemanes como la cadena RTL.

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Johannes M., de confirmarse su relación con los otros 76 fallecimientos por los que se le investiga en paralelo al caso sentenciado este miércoles, sería el mayor asesino en serie de la historia de Alemania.