Crecientes tensiones en Oriente Medio presionan al alza los precios del petróleo

El precio del petróleo subió más de 2% en el comercio asiático, ante los bombardeos estadounidenses contra Irán, tras un ataque contra barcos en el estrecho de Ormuz.

Esta mañana, el West Texas Intermediate, referencia del mercado estadounidense del petróleo, subía 2,3% en el comercio matinal de Asia a 72,03 dólares el barril. La víspera había subido 2,76%.

El Brent del mar del Norte, referencia mundial, subía 2,2% a 75,76 dólares el barril.

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El incremento ocurre luego de que las fuerzas estadounidenses bombardearon a Irán, en respuesta a los ataques contra tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz, según las fuerzas armadas de Estados Unidos.

La prensa estatal iraní reportó varias explosiones en el estrecho.

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Los precios del petróleo continúan abajo de los niveles máximos que alcanzaron durante la guerra iniciada a finales de febrero, cuando Irán prácticamente cerró el paso por el estrecho de Ormuz.