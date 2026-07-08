Mundo
08 de julio de 2026 a la - 08:38

Crecientes tensiones en Oriente Medio presionan al alza los precios del petróleo

Como parte de las próximas medidas de los Emiratos Árabes Unidos para evitar que sus buques de carga transiten por el estrecho de Ormuz —tras las perturbaciones causadas por ataques a embarcaciones durante el reciente conflicto regional entre Estados Unidos, Israel e Irán—, el puerto de Khor Fakkan será objeto de una ampliación.
Como parte de las próximas medidas de los Emiratos Árabes Unidos para evitar que sus buques de carga transiten por el estrecho de Ormuz —tras las perturbaciones causadas por ataques a embarcaciones durante el reciente conflicto regional entre Estados Unidos, Israel e Irán—, el puerto de Khor Fakkan será objeto de una ampliación. ALI HAIDER

TOKIO. Crecientes tensiones tras los bombardeos estadounidenses a Irán, en respuesta a ataques a barcos en el estratégico estrecho de Ormuz, impactan sobre los precios del petróleo que comenzaron a subir.

El precio del petróleo subió más de 2% en el comercio asiático, ante los bombardeos estadounidenses contra Irán, tras un ataque contra barcos en el estrecho de Ormuz.

Esta mañana, el West Texas Intermediate, referencia del mercado estadounidense del petróleo, subía 2,3% en el comercio matinal de Asia a 72,03 dólares el barril. La víspera había subido 2,76%.

El Brent del mar del Norte, referencia mundial, subía 2,2% a 75,76 dólares el barril.

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El incremento ocurre luego de que las fuerzas estadounidenses bombardearon a Irán, en respuesta a los ataques contra tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz, según las fuerzas armadas de Estados Unidos.

La prensa estatal iraní reportó varias explosiones en el estrecho.

Los precios del petróleo continúan abajo de los niveles máximos que alcanzaron durante la guerra iniciada a finales de febrero, cuando Irán prácticamente cerró el paso por el estrecho de Ormuz.