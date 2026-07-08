Destituyen al gerente de la aerolínea estatal de Bolivia por un polémico viaje a EE.UU.

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, del que depende BoA, informó en un comunicado que "debido a los acontecimientos recientes que son de público conocimiento" sobre Valdivia, "se tomó la decisión de removerlo de su cargo".

También aseguró que el Gobierno de Rodrigo Paz "está plenamente comprometido con la recuperación de las empresas estratégicas que son patrimonio de todos los bolivianos".

La senadora Claudia Mallón, de la fuerza APB-Súmate, denunció el lunes que fue a buscar a Valdivia a las oficinas de BoA y se encontró con que estaba de viaje, "probablemente viendo el Mundial" de fútbol, y lamentó que se ausente cuando la aerolínea ofrece, según dijo, una "atención pésima" a sus usuarios.

El martes, la senadora difundió un supuesto billete de retorno de Valdivia a Bolivia por un coste de 933 bolivianos (unos 93 dólares), cuando el precio de la ruta Miami-La Paz está entre los 6.900 y más de 8.000 bolivianos (690 y 800 dólares).

Según Mallón, el ahora destituido gerente se benefició con un descuento que se otorga a funcionarios con al menos un año de antigüedad, lo que no le correspondería todavía, ya que tomó juramento en abril pasado.

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También en la víspera, la aerolínea señaló en un comunicado que Valdivia "se ausentó temporalmente de sus funciones" bajo la modalidad "sin goce de haberes, para atender asuntos de orden personal".

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, dijo a los medios el martes que no autorizó ningún viaje y que iba a pedir un informe sobre este tema.

Horas antes de la destitución, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, ratificó que "se ha pedido una investigación profunda al respecto" y que la posición del Ejecutivo es "que no debería haber privilegios especiales para ningún funcionario en ningún uso de algún servicio público".

La senadora Mallón felicitó posteriormente la decisión de remover a Valdivia del puesto, al considerar que "abusó de su poder".

Según medios locales, la Fiscalía inició una investigación "de oficio" contra el ahora exfuncionario, quien todavía estaría de viaje, por los presuntos delitos de "concusión, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo".