Ecuador, Corea del Sur y Unicef unen esfuerzos contra la desnutrición infantil

Esta iniciativa fortalecerá los sistemas de salud, nutrición, agua y saneamiento para mejorar las condiciones de vida de miles de menores y familias de ambas provincias, según informó Unicef este miércoles.

El programa tiene una inversión de 12,7 millones de dólares para beneficiar a 11.200 niños y niñas hasta los dos años de edad y 12.480 mujeres embarazadas en 14 parroquias (división administrativa dentro de un municipio).

"El proyecto fortalecerá los servicios de salud y nutrición, promoverá prácticas saludables, desarrollará capacidades comunitarias y mejorará el acceso al agua, saneamiento e higiene en las comunidades priorizadas, con el objetivo de garantizar el crecimiento y desarrollo integral de niñas y niños", afirmó el viceministro en funciones ecuatoriano de Atención Integral en Salud, Romel González.

Para Ángela Tipán, subsecretaria general de la Vicepresidencia de Ecuador, esta firma apuesta por un modelo de desarrollo que reconoce la prevención como la mejor estrategia para construir un futuro con mayor equidad.

El director de la KOICA, Yongwoo Jeong, destacó la cooperación basada en el fortalecimiento de capacidades, el intercambio de conocimientos y el trabajo conjunto con las instituciones nacionales, a fin de generar resultados sostenibles que beneficien a las comunidades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Cuando un niño recibe una buena nutrición, accede a servicios de salud de calidad, cuenta con agua segura, vive en un entorno protector y tiene oportunidades para desarrollarse, aumentan sus posibilidades de aprender y superar las condiciones que lo limitan", sostuvo el representante de Unicef en Ecuador, Arturo Romboli.