EEUU libera fondos para financiar dos proyectos de saneamiento de aguas en México

Según anunciaron este miércoles los dos países en un comunicado conjunto, la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA) liberó recursos del Programa de Inversiones Conjuntas para proyectos de infraestructura de agua potable como parte del Memorando de Entendimiento de ambas administraciones.

El primero de ellos consiste en la construcción en la ciudad fronteriza de Tijuana (noroeste), en el estado de Baja California, de la Planta de Bombeo 1, proyecto que concluirá en 2027 y que "eliminará posibles descargas de aguas residuales y aumentará la capacidad total de bombeo a 3.500 litros por segundo".

Asimismo, ambas naciones también financiarán las Compuertas del Río Tijuana, una especie de tuberías que facilitará que "al menos 220 litros por segundo" de aguas residuales entren al río, cuyo cauce fluye en el territorio tanto de México como de Estados Unidos.

"Estos dos proyectos contribuirán a mejorar la confiabilidad del sistema de aguas residuales, prevenir derrames, gestionar los flujos, reducir la contaminación y disminuir el riesgo de inundaciones", destacó el comunicado conjunto, que en el caso de México fue firmado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

De forma paralela, la sección estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) "continúa los avances para ampliar la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay/Tjuana (PITAR) y aumentar su capacidad de tratamiento".

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"México y los Estados Unidos han registrado avances importantes en el conjunto de acciones derivadas de la entrada en vigor del Acta 333 en diciembre de 2025, que incluyen proyectos de infraestructura, estudios técnicos y la planeación de la operación y mantenimiento de instalaciones y sistemas críticos que permitan atender el crecimiento futuro de la población de Tijuana", concluyó la nota informativa.

Desde el Gobierno mexicano, se recordó que el país continúa avanzando en la licitación y ejecución de "obras prioritarias para la rehabilitación de colectores y estaciones de bombeo, con el propósito de evitar descargas de aguas residuales al Río Tijuana".

Respecto al diálogo con Washington en materia hídrica, las autoridades del país norteamericano refrendaron su compromiso de "continuar informando trimestralmente al público sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos binacionales establecidos en el Memorando de Entendimiento".