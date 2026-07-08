EE.UU. prepara festival y fuegos artificiales sobre el río Paraguay por su Independencia

El evento, que será de acceso gratuito, contará con la actuación de bandas musicales, degustación de comidas típicas de Estados Unidos y una "feria de oportunidades" que ofrecerá información sobre becas y opciones de estudio y desarrollo profesional dirigidas a jóvenes paraguayos.

Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de un espacio de innovación con talleres interactivos sobre robótica, ciencia y tecnología que, al tiempo, incentivará el aprendizaje dinámico del idioma inglés.

La responsable de prensa, cultura y educación de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, Suemayah Abu-Douleh, dijo en una conferencia de prensa que la celebración permitirá "reflexionar" sobre los valores democráticos que permitieron la fundación de Estados Unidos hace dos siglos y medio y continúan inspirando al mundo entero.

Además, señaló que la celebración tendrá "toda la riqueza y energía estadounidense" y que será compartida con todo el pueblo paraguayo.