Ejército sudanés recupera estratégica ciudad fronteriza con Etiopía del control de las FAR

"Las Fuerzas Armadas y las fuerzas de apoyo lograron hoy liberar la ciudad de Kurmuk, en el estado del Nilo Azul, con fuerza y ​​determinación, tras feroces batallas decididas por la voluntad de los combatientes y la valentía de los héroes", indicó el Ejército en un comunicado, en el que añadió que las FAR sufrieron "grandes pérdidas humanas y materiales".

Hasta el momento, las FAR no se han pronunciado al respecto.

El Ejército aseguró a los ciudadanos de esta localidad su "protección, el restablecimiento de los servicios y la creación de las condiciones para el retorno a la normalidad".

Kurmuk tiene una importancia estratégica debido a su ubicación en el estado del Nilo Azul, cerca de la frontera con Etiopía, lo que la convierte en un punto de importancia militar y logística en las operaciones entre el Ejército y las FAR.

Los más de tres años de guerra en Sudán han provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de EE.UU.-, han abocado a más de 21,2 millones de personas a una situación de hambruna aguda y han obligado a otros 14 millones a abandonar sus hogares, lo que convierte al país africano en el escenario de la peor crisis de desplazamiento y hambre del mundo, según la ONU.